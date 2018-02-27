Хто винен у смертях на робочому місці у Теребовлянському районі

Провівши детальний аналіз виробничого травматизму, необхідно зазначити, що в Теребовлянському районі впродовж 2001-2017 рр. відзначається його зниження, в тому числі зі смертельним наслідком. Так, протягом 2017 року сталося 2 нещасні випадки на виробництві, в тому числі один зі смертельним наслідком, у той час як за аналогічний період минулих років він сягав до 9 нещасних випадків, у тому числі 4 смертельних.

Аналізуючи причини нещасних випадків на виробництві за вказаний період, дуже прикро констатувати той факт, що 71,5 % нещасних випадків сталося внаслідок організаційних причин, усунення яких не потребує великих капіталовкладень, 17,5 % – технічних, 11 % – психофізіологічних.

Основними організаційними причинами нещасних випадків є:

• невиконання вимог інструкцій з охорони праці;

• порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, машин, механізмів тощо.

Помітне значне зниження загального виробничого травматизму в агропромисловому комплексі району. Та щодо смертельного травматизму, ця галузь залишається єдиною, в якій він стабільно присутній, хоча менше, ніж у 2001 році, коли було смертельно травмовано 4 працівники. Однак, загалом картина сумна, бо за кожною статистичною одиницею – непоправне горе цілої сім’ї.

Власники підприємств, з одного боку, зацікавлені в якісному виконанні робіт найманими працівниками, а з другого – недостатньо дбають про виробничу безпеку останніх. І лише нещасний випадок, на жаль, звертає увагу роботодавця на Закон України «Про охорону праці». Існуюча система страхових відносин у галузі безпеки праці жодним чином не спонукає власника підприємства до покращення умов праці і стану безпеки виробництва. Хоча у низці розвинених країн світу законодавство шляхом економічних санкцій ставить підприємства в таке становище, коли їм просто невигідно ігнорувати безпеку праці.

Визріло питання і про перегляд існуючих підходів до організації праці на підприємствах із тим, щоб вони базувались перш за все на пріоритеті життя та здоров’я працівників. Так, доцільно у трудовий договір додати пункти про звільнення працівника з роботи у разі його систематичної появи на робочому місці в нетверезому стані чи грубого порушення ним інструкцій з охорони праці.

А. Топільчук, страховий експерт з охорони праці Теребовлянського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області