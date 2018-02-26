Збаразький суд за смертельну аварію позбавив волі колишнього прокурора

23 лютого 2018 року Збаразький районний суд Тернопільської області, розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження по обвинуваченню Юрія К. за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого), визнав його винним і засудив до 6 років позбавлення волі з позбавлення права 3 роки керувати транспортними засобами.

Відповідно до матеріалів справи, 7 липня 2015 року приблизно о 6-ій год. ранку 27-річний Юрій К., керуючи технічно справним автомобілем “Пежо”, рухаючись зі швидкістю не більше 60 км/год. по вул. Дубенська до центру м. Кременець Тернопільської області, не врахував дорожні умови та обстановку, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із зустрічним автомобілем ВАЗ 21154. У результаті аварії водій ВАЗ 21154 отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких через тиждень помер.

У судовому засіданні обвинувачений Юрій К. свою вину визнав частково, стверджував, що змушений був виїхати на зустрічну смугу, оскільки на проїжджу частину намагались вибігти двоє чоловіків. Однак у ході судового розгляду з цього приводу доказів не було здобуто.

Обираючи міру покарання, суд врахував ступінь тяжкості скоєного та особу винуватого. Слід зазначити, що на той час він працював заступником прокурора Кременецького району, але сів за кермо, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння (за результатами судово-медичної експертизи).

Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілих — дружини та брата на загальну суму понад 600 тис. грн.

Вирок набирає законної сили через 30 днів із дня його проголошення і може бути оскаржений через Збаразький районний суд до апеляційного суду Тернопільської області, – повідомляє прес-служба Апеляційного суду Тернопільської області.