У Тернополі працює центр рекрутингу 71 окремої єгерської бригади

У Тернополі за два місяці більше двох сотень людей звернулися до центру рекрутингу 71 окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Про це Суспільному розповів офіцер бригади Іван Афонін.

За його словами, здебільшого до них телефонують, або залишають заявки на платформах з пошуку роботи. Так вони надають інформацію про те, які спеціальності затребувані і що потрібно зробити, щоб потрапити до їхнього підрозділу. За словами Івана Афоніна, це наразі перший в області постійно діючий центр рекрутингу бригади.

Пряма мова

“Сьогодні ми конкуруємо з цивільним сектором за працевлаштування. Когось вже мобілізували і в різних стадіях оформлення до лав Збройних сил України. Вони хочуть визначитися з фахом, а є такі, що обставини життєві різноманітні, були випадки, що після чергових обстрілів вирішив, що не може далі терпіти”.

За два місяці у приміщенні центру рекрутингу бригади провели 5 співбесід з людьми, які прийшли особисто. Їх проводив офіцер центру рекрутингу Ігор Приходченко. Чоловік розповідає, також консультує людей дистанційно.

“Запитуємо у людей про їх мотивацію, чого б вони хотіли? Як вони бачать себе в Збройних силах України, чим можуть бути корисними? Потім йдемо по анкетних даних. Це може бути: стан здоров’я, вік, цивільний досвід. Для нас дуже важливо ким людина працювала останніх 5 років. В чому вона може бути експертом”. “Після того, як ми провели інтерв’ю, ми розуміємо, чи ми будемо йти разом далі, чи на даному етапі нам потрібно розійтися. Якщо людина йде далі з нами, то ми починаємо оформлювати документи. Якщо кандидат згоден на запропоновані посади, то ми переходимо до оформлення документів. Людина виходить звідси з відношенням. Відношення може бути – рекомендаційний лист в ТЦК та СП, або письмова згода, якщо людина вже служить”.

Етапи проходження у ТЦК

Ігор Приходченко каже, у територіальному центрі комплектування та соцпідтримки потрібно пройти кілька етапів, щоб потрапити до них в бригаду.

“Якщо ми даємо рекомендаційний лист в ТЦК, то кандидат йде в ТЦК і там в нього ще є декілька етапів. Один із самих складних, це ВЛК. Якщо людина не проходить ВЛК по критеріях десантно-штурмових військ, то їй пропонують, наприклад, сухопутні війська. Якщо не проходить, то людина йде в резерв”.

Іван Афонін говорить, з якими труднощами стикнулися під час рекрутингової кампанії.

“Люди звертаються запізно. Вже мобілізували, він вже знаходиться в навчальному центрі, або його вже розприділили в якусь військову частину. Багато людей звертаються і мають досить стереотипне уявлення про те, якою є служба в Збройних силах України, або все ще романтизують службу в збройних силах. 71 окрема єгерська бригада – це спецпідрозділ в ЗСУ. Працюємо малими групами і там бойовий медик, на те і бойовий. Він бойова одиниця в цій малій групі”.

На запитання, чи задоволені результатом кампанії за два місця, Іван Афонін відповів так:

“Для нашої бригади це перший досвід. Буває сплеск і ми понад 10 звернень за день обробляємо, а буває що 1-2 за день. Складно наразі оцінити. Краще говорити не про те скільки звернень, а скільки ми з них маємо на виході. На виході ми маємо таких людей, яких ми взяли і передали в оформлення близько 10%. От цей показник не дуже високий”.

Основні вимоги

“У нас є вимоги не просто до 45 років, а людина, щоб мала стан здоров’я, який за підсумками ВЛК буде підтверджений як “придатний до ДШВ”. Ми маємо певні вимоги до фаху, якщо це певні спеціальності – операторів, медиків, то там часом потрібна підготовка фахова, навіть професійна і навіть досвід. Водії наприклад. Водія категорії “С”, або “С”, “Е”, “D” не виховаєш за один рік”.

За словами Івана Афоніна, пропонують вакансії на майже 100 посад. Зараз найбільше потребують гранатометників та помічників гранатометника, навідників, кулеметників, саперів, а також водіїв категорій “С”, “D”,”E”.