У Хоросткові обстріляли приміщення ЦНАПу

Вчора, 18.11.2021 р., у вечірню пору доби, у Хоросткові певними особами вчинено протиправні дії та з травматичної зброї за допомогою пострілів ПОШКОДЖЕНО вікна будівлі майбутнього ЦНАПу. Про це повідомляють у міській раді.

Внаслідок проведених оперативних дій поліції, представників влади вдалось затримати злочинця – жителя Хоростківської громади (у скоєному злочинець зізнався), який понесе відповідальність у встановленому законом порядку, – кажуть у міській раді.

Нагадаємо, Хоростківська громада – одна з небагатьох, яка стала учасником програми Міністерства цифрової трансформації з розвитку мережі Центрів надання адміністративних послуг та отримала державні кошти в сумі 11,7 млн. грн на будівництво такого Центру в Хоросткові (центральна площа міста).