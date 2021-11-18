14:31 | 18.11.2021
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Тернопільщина 

У Хоросткові обстріляли приміщення ЦНАПу

tata 0 Views Прокоментуй!

Вчора, 18.11.2021 р., у вечірню пору доби, у Хоросткові певними особами вчинено протиправні дії та з травматичної зброї за допомогою пострілів ПОШКОДЖЕНО вікна будівлі майбутнього ЦНАПу.  Про це повідомляють у міській раді.

🔎Внаслідок проведених оперативних дій поліції, представників влади вдалось затримати злочинця – жителя Хоростківської громади (у скоєному злочинець зізнався), який понесе відповідальність у встановленому законом порядку, – кажуть у міській раді.

Нагадаємо, Хоростківська громада – одна з небагатьох, яка стала учасником програми Міністерства цифрової трансформації з розвитку мережі Центрів надання адміністративних послуг та отримала державні кошти в сумі 11,7 млн. грн на будівництво такого Центру в Хоросткові (центральна площа міста).

ℹ️Станом на зараз проводиться будівельні роботи підрядною організацією, закладено фундамент, зведено стіни 2-х поверхів, укладено панельне перекриття, встановлені вікна, здійснюються фасадні та покрівельні роботи з використанням енергозберігаючих технологій.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *