Гучно відзначили свято в старовинному Бережанському замку

У неділю, 22 вересня, мешканці та гості Бережанського краю гучно відзначили свято у старовинному замку. До програми дійства входили цікава культурно-мистецька програма «Вінок культур», поетичний перформанс, містечко народних ремесел, туристично-інформаційна платформа, дитяча поляна, майстер-класи, театралізована композиція, концерти сучасних гуртів.

На захід завітали представники влади, заповідника, культурно-освітніх установ, громадськості, Посольства Угорщини в Україні. Після покладання вінків до пам’ятної дошки відомому діячеві національно-визвольної боротьби з австрійською окупацією Угорщини Ференцові ІІ Ракоці відкрили музейну експозицію, яка розповідає, що пов’язує трансільванського князя з Бережанами. Як відомо, у травні 1703 року спільно з Міклошем Берчені він створив «Бережанську відозву» – Маніфест із закликом до боротьби з австрійською окупацією Угорщини. Цей Маніфест нині вивчається у шкільній програмі угорців. Місце створення історичного документа ще кілька років тому увіковічнили встановленням меморіальної дошки на замковій вежі, що стало кроком до повернення важливої сторінки з історії Бережанського замку.

Не обійшлося й без гастрономічного задоволення – майстер-клас із приготування однієї з найпопулярніших страв угорської кухні провів Надзвичайний і Повноважний посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто. Скуштувати бограч від посла могли всі охочі безкоштовно.

Завершилося свято виступами відомих гуртів «Bugs and Bunny» та «Los Colorados».

Тетяна Бідзіля, м. Бережани.

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Джерело: Золота пектораль