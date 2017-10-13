У Тернополі спершу вирубали дерева, а тоді виділили гроші на насадження нових

120 тисяч гривень для озеленення скверу на вул. Медовій виділили на засіданні виконкому 10 жовтня. На місці зрізаних дерев висадять нові – катальпи, червонолисті клени та інші.

Нагадаємо, тернополяни обурені зрізкою дерев у майбутньому сквері волонтерів, що біля площі Героїв Євромайдану.

Начальник управління ЖКГ Олег Соколовський запевняє, на місці майбутнього скверу роблять санітарну чистку, і що згідно затвердженого проекту вирубування цих дерев передбачалась.

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