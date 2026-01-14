Кожну третю справу про порушення митних правил на Тернопільщині врегульовано шляхом компромісу

Розглядаючи справи про порушення митних правил, Тернопільська митниця застосовує комплексний підхід, поєднуючи контрольні функції з передбаченими законодавством можливостями врегулювання правопорушень. Одним із таких механізмів є компроміс – інструмент, що дозволяє завершити провадження без судового розгляду за умови добровільного визнання порушення та сплати визначених сум.

Практика застосування компромісу демонструє свою ефективність як для держави, так і для учасників зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема, для держави – це забезпечення своєчасних надходжень до бюджету та зменшення процесуального навантаження, а для суб’єктів ЗЕД – врегулювання ситуації без тривалих судових процедур, мінімізація часових та фінансових витрат, а також збереження ділової репутації.

Важливо, що у разі припинення провадження у справі про порушення митних правил шляхом компромісу особа вважається такою, що не притягувалася до відповідальності за порушення митних правил, що у подальшому не створює негативних правових наслідків під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності та взаємодії з митними органами.

За підсумками 2025 року Тернопільською митницею заведено 78 справ про порушення митних правил. Із них 26 справ завершено шляхом компромісу, що становить близько третини – 33 % від загальної кількості проваджень. Таким чином, кожну третю справу у 2025 році врегульовано без судового розгляду.

У межах цих справ до бюджету сплачено майже 700 тисяч гривень, що свідчить про реальну дієвість компромісного механізму на практиці.

Нагадуємо, що відповідно до статті 521 Митного кодексу України, компромісне врегулювання можливе лише за умови, що у діях особи, яка вчинила порушення митних правил, відсутні ознаки кримінального правопорушення. Крім того, товари та транспортні засоби, що стали безпосереднім предметом порушення митних правил, можуть бути предметом мирової угоди лише у разі, якщо порушник є їх власником або має право ними розпоряджатися.