У 2025 році офіційні виторги на Тернопільщині перевищили 100 млрд гривень
Підприємці Тернопільської області продовжують нарощувати обсяги офіційних розрахунків. За підсумками 2025 року загальна сума виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій та програмні РРО, становить 100,6 млрд гривень.
У порівнянні з 2024 роком цей показник збільшився на 17,1 млрд грн, тобто більш ніж на 21 відсоток. Така динаміка свідчить про активне впровадження легальних механізмів ведення бізнесу та поступову детінізацію економічної діяльності в регіоні.
У Головному управлінні ДПС у Тернопільській області зазначають, що прозорі розрахунки сприяють розвитку економіки області, підвищують конкурентоспроможність підприємництва та створюють сприятливі умови для інвестицій. Податкова служба закликає бізнес і надалі працювати відповідально, дотримуватися вимог чинного законодавства та здійснювати розрахункові операції відкрито.