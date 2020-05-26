Кременчанин Володимир Крутевич створив мініформат гори Бони на власному подвір’ї

Копію фортеці, котра височіє на Замковій горі, виготовив собі на власному подвір’ї кременчанин Володимир Крутевич. Саму ж фортецю змурував із каміння, котре довгий час збирав на Замковій горі.

Як фаната фортеці, його цікавить все до дрібниць. І вже не одне десятиліття він вивчає та досліджує Бону.

Володимир каже, що досконало вивчив історію та легенди пов’язані із таємничою Боною, гадає, що знає про неї майже все.

А от задум зробити таку імпровізацію на власному подвір’ї Володимир Крутевич виношував довго.

“Спочатку зробив високий насип із землі, треба було дати трохи часу, щоб земля просіла, втрамбувалася, пізніше залив основу на якій почав викладати фортецю із справжнього каміння з фортеці, яке осипалося через термін давності. Потім пішли насадження”, – каже Володимир.

Копія була готова ще у 2018 році, а приурочив її майстер до 370 річниці, коли у вересні 1648 року війська Максима Кривоноса зруйнували замок, від якого не залишилося і сліду.

Тепер своїх гостей Володимир Крутевич дивує власною Замковою горою.

Ірина Колесник