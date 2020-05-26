Боротьба проти забудови скверу на Миру продовжується. Завтра суд

Боротьба проти забудови скверу на Миру продовжується. Завтра, на 14:30 в Окружному адміністративному суді м. Тернополя, відбудеться черговий розгляд справи. Суддя О. Чепенюк. Громадою було ініційовано подання судового позову до забудовника, для визнання протиправним та скасування дозволу на будівництво. В справі фігурує одіозний екс-депутат міськради від ВО “Свобода” М. Гладкий, – про це повідомляє Лілія Ціхоцька‎.

Як працюють корупційні схеми ТМР, знає кожен. А незаконна забудова зеленої зони на Миру є показово ю. Тут і маніпуляції із містобудівною документацією, і ігнорування думки громади, елементарних вимоги та здорового глузду (стоянка і частина скверу – територія лісів і лісопарків) природоохоронного та земельного законодавства. А також приклад того, коли приватні інтереси людини з мерії – понад усе. Друг і однопартієць С. Надала завжди отримує найкращі шматки землі.

Попри карантин будівельні роботи і не були зупинені, а нахабність забудовника дає всі підстави вважати, що вони вирішили скористатися ситуацією.

Всі приписи забудовник просто ігнорує. Мало того, що будує незаконно, з усіма можливими порушеннями законодавства, включаючи і земельні також, та очевидно впевнений, що не буде нести відповідальності за самовільне захоплення частини скверу.

Єдиний, хто може повністю зупинити це будівництво – це суд. В громади є всі необхідні підстави для того, щоб довести вчинений злочин і фактів його вчинення достатньо., – каже пані Лілія.

Нагадаємо, вже тривалий час активна громадськість міста бореться за збереження зеленої зони у сквері на вулиці Миру. Однак місцева влада хоче бачити в цьому місці багатоповерхівку і робить усе, щоби заради бізнес-проекту окремо взятих осіб у тернополян забрали дерева та кущі.

8 серпня 2018 року. на сесії ТМР було затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною її цільового призначення площею 0,39 га для будівництва й обслуговування багатоквартирного житлового будинку із вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою вул. Миру, 4в, ТОВ «Акваріум-1». Тоді деякими депутатами було запропоновано провести громадські слухання, запросити мешканців навколишніх будинків, послухати їхню думку та цивілізовано прийняти спільне рішення. Однак, як завжди буває у таких ситуаціях, де «гроші добре тиснуть на кишеню», міський голова таку пропозицію до уваги не взяв.

Як висновок, 12 депутатів-«свободівців», сім депутатів від ББП, два – від «Народного контролю», один – від «Батьківщини» та один депутат, якого виключили з лав партії, однак він входить до однойменної фракції «Батьківщина», віддали свої голоси «за». Загалом 23 із 37 зареєстрованих депутатів проголосували «за» чергову забудову зеленої зони у місті.

Проблемною ця ділянка стала ще на початку 2012 року, під час першої каденції Сергія Надала, коли Тернопільська міська рада віддала в оренду ТОВ «Акваріум-1» 39 сотих землі на вулиці Миру. Товариство отримало в тому ж році містобудівні умови та обмеження. Ця площа включала у себе 24 сотих автостоянки та 15 сотих скверу. Документи лежали у шухляді, будівництва не розпочинали, тому ніхто навіть і гадки не мав, яку свиню планують підсунути мешканцям.

У тому ж таки році починається реконструкція скверу на Миру і вона тривала упродовж двох років. Після її завершення виявляється, що значну ділянку не реконструювали, а саме ту частину, яка благополучно ввійшла в склад земель, які орендує ТОВ. Згодом з’ясувалося, що будівництво, яке планувалося, пов’язане з одіозним Михайлом Гладким, другом і однопартійцем мера міста, який завжди отримує ласі та приємні бонуси від тернопільської верхівки. На тій ділянці повинні були звести автомийку та готельно-розважальний комплекс. Та місцеві мешканці були категорично проти. Неодноразово влаштовували стихійні мітинги…

20 травня 2015 року рішенням виконавчого комітету ТМР, враховуючи суспільний резонанс, спричинений можливим будівництвом готельно-розважального комплексу, було скасовано містобудівні умови та обмеження, видані в 2012 р. Та вже у липні цього року їх було видано знову. Цього разу – для будівництва багатоквартирного житлового будинку із вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та гаражем. Згідно з цим документом, висота будинку планується до 40 метрів.

Також варто зазначити, що до узаконення злочинних змін у Генеральному плані міста Тернополя в квітні 2018-го вказана земельна ділянка належала до територій зелених насаджень загального користування. Крім того, у висновку державного управління охорони навколишнього природнього середовища у Тернопільській області від 9 серпня 2012 року говорилося про те, що ця земельна ділянка може бути надана у користування ТОВ «Акваріум-1» за умови використання території у західній частині ділянки (0,147 га) без зміни її сучасного стану – скверу, повного збереження існуючих зелених насаджень та площі газону.

Ще у 2015 році громадські активісти пропонували в Генеральному плані м. Тернополя залишити вказану територію як рекреаційну зону озеленення територій загального користування із природоохоронним статусом. Та й тоді місцева влада проігнорувала таке бажання громади.

Наразі вимушені констатувати, що, згідно з наявними документами, у забудовника, найімовірніше, багатоповерхівка там буде. Навряд чи мешканців навколишніх будинків хтось почує, адже давно відомо, що для тернопільського «господаря» гроші не пахнуть. І це доведено двома каденціями…