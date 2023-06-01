У Тернополі впродовж літа для учнів та студентів проїзд у комунальному транспорті – безкоштовний

У Тернополі впродовж літнього періоду проїзд у міському комунальному громадському транспорті для учнів та студентів освітніх закладів Тернополя буде безкоштовним.

Впродовж всього літа включно із вихідними днями тернопільські школярі та студенти зможуть скористатися можливістю безоплатного проїзду при наявності електронного квитка у комунальному громадському транспорті. Зокрема, у тролейбусах №№1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 та у автобусах №№1А, 4, 6, 6А, 9, 21, 23, 29, 31, 32, 35, 37. Для проїзду необхідно лише пред’явити електронний квиток «Соціальна карта тернополянина» категорії «Учнівська» чи «Студентська», після чого валідація відбувається без зняття коштів. Кількість безкоштовних поїздок впродовж дня – необмежена.

Без наявності електронного квитка учні та студенти не зможуть скористатися можливістю безкоштовного проїзду у електротранспорті.

Варто пам’ятати, що вартість проїзду у маршрутках приватних перевізників під час канікул для школярів та студентів варіюється у залежності від виду транспорту. У тих, які курсують в режимі маршрутного таксі: №№2, 3, 5, 5А, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 22А, 27, 33, 36, 38 сплачується повна вартість проїзду – 8 гривень при оплаті електронним квитком «Соціальна карта тернополянина».