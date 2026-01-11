Тернопільщина втратила Ггероя: загинув Тарас Карпець

Тернопільська міська рада повідомляє про важку втрату для нашої громади — пішов з життя захисник України, наш земляк Карпець Тарас Юрійович. Його земний шлях обірвався 31 грудня 2025 року в Донецькій області.

Тарас Карпець віддав своє життя за Україну, борючись на передовій. Його героїзм та відвага залишаться в пам’яті всіх, хто знав його.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Нехай Господь дасть сили пережити це важке горе.

Вічна пам’ять герою!