За нерухомість місцеві бюджети Тернопільщини отримали понад 46,6 млн грн податку 

У січні цього року власники нерухомого майна Тернопільщини сплатили до місцевого бюджету понад 46,6 млн гривень. Фактичні надходження перевищили планові показники на 44,4%, що дозволило громадам області отримати додатково 14,3 млн гривень. Порівняно з січнем 2025 року обсяг сплаченого податку зріс на 22,6 млн гривень.

Надходження формувалися як за рахунок суб’єктів господарювання, так і фізичних осіб. Юридичні особи перерахували до місцевих бюджетів більшу частину загальних надходжень, а саме 38,3 млн грн, тоді як громадяни сплатили ще 8,3 млн грн податку на нерухоме майно.

Нагадаємо, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачують фізичні та юридичні особи (включно з нерезидентами), які є власниками об’єктів житлової або нежитлової нерухомості.

Для зручності платників на вебпорталі ДПС працює онлайн-калькулятор для розрахунку суми до сплати: https://tax.gov.ua/calculator/realty