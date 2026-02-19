Поліція спростувала інформацію про сказ у Тернопільській області

Ми повідомляли, що у Тернопільській області виявили сказ у людини та було розпочато вакцинацію тварин. Згодом поліція Тернопільської області спростувала цю інформацію.

До медиків з ознаками вірусної інфекції звернулася жителька Тернопільської області. Вона припускала, що могла підхопити недуг від своїх собак в період з 18 по 22 грудня 2025 року під час спроби розборонити тварин.



Потерпіла повідомила, що напередодні на її подвір’я забігла лисиця і почала гризтися із собаками. Через три дні після інциденту одна з собак загинула. 16 лютого вона звернулася зі скаргами на погіршення самопочуття до медиків, але вони у неї сказу не виявили. Потерпіла перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом медиків.



Спеціалісти ветеринарної медицини ексгумували тіло тварин та відібрали зразки патологічного матеріалу для проведення вірусологічного дослідження. Результати аналізів підтвердили наявність вірусу сказу.



У населеному пункті, де зафіксували випадок сказу, створили спеціальну комісію для проведення безплатної вакцинації домашніх тварин. Охорону публічного порядку забезпечують співробітники сектору поліцейської діяльності міста Шумськ.



У разі укусу дикими чи домашніми тваринами необхідно негайно промити рану проточною водою з милом та невідкладно звернутися до медичного закладу. Не намагайтеся самостійно лікуватися та не зволікайте з вакцинацією – своєчасне щеплення рятує життя.



Не контактуйте з безпритульними та дикими тваринами, повідомляйте відповідні служби про випадки агресивної або нетипової поведінки тварин та обов’язково вакцинуйте домашніх улюбленців.





