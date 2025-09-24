Святе місце перетворили на смітник: мати загиблого Героя про стан кладовища в Петрикові

23 вересня на сесії Великоберезовицької сільської ради пані Леся Ганчик, мати загиблого Героя, озвучила низку нагальних проблем села, зокрема, питання поганого стану могил загиблих воїнів та відсутності належного благоустрою. Проблеми, підняті пані Лесею, викликали емоційне обговорення серед депутатів, особливо щодо стану цвинтаря та території біля могил загиблих героїв.

На початку виступу Леся Ганчик зазнала принизливого ставлення з боку депутата Твардовського Романа, який, представляючи “Свободу”, хамив матері Героя, говорячи: “Пані Леся, вам ще слово не давали, а ви вже будете говорити. Ну, майте повагу до депутатів. Ми вам ще слово не давали. Чи будете говорити? Почекайте, є якийсь якийсь порядок. Ми маємо проголосувати, дати вам чи не дати дозвіл».

Такий нахабний тон викликав емоційне обурення серед присутніх, адже важливість звернення матері загиблого героя не підлягає сумніву. Відтак, пані Ганчик не залишилася мовчазною, зазначивши, що її син віддав своє життя за Україну, і вона заслуговує на повагу.

Далі, пані Леся розповіла про жахливий стан кладовища, де поховані наші герої. Вона звернулася до депутатів із закликом навести порядок на території, адже склад матеріалів, що знаходиться поряд з могилами, сіє зневагу до пам’яті героїв. Пані Ганчик наголосила, що це питання важливе не лише для неї як матері загиблого воїна, але й для всіх матерів, чиї сини віддали своє життя за Україну.

Зокрема, вона акцентувала увагу на тому, що до могил загиблих підходити важко, а територія знаходиться у жалюгідному стані. Вона додала, що до їхніх звернень, поданих на сесію, досі не було надано жодної відповіді. Крім того, вона зазначила, що місце, яке повинно бути святим, перетворилося на смітник, на якому відбуваються несанкціоновані збори.

Пані Леся не стримувала емоцій, висловлюючи глибоке обурення з приводу байдужості місцевої влади до проблем села. Вона зокрема зауважила, що деякі питання, зокрема стан вулиць та відсутність освітлення, залишаються незрушеними вже роками. Вона також закликала депутатів до більш активної роботи, наголошуючи, що, якщо не зреагують, вона буде готова продовжувати боротьбу за пам’ять своїх дітей та за покращення умов життя для всіх жителів села.

Відповідаючи на звернення, Андрій Галайко пообіцяв розглянути усі питання і, зокрема, зауважив, що в планах є проведення робіт з благоустрою та відновлення порядку на кладовищі. Водночас, жителі села Петрики висловили побажання, щоб роботи були завершені якнайшвидше.

“Ми дуже чекаємо на зміни. Дайте нам хоч надію, що це буде зроблено”, — підсумувала виступ пані Леся.