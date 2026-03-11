Ангелом додому повертається захисник Антон Бариловський з Тернопільщини

Великобірківська селищна рада повідомляє про велику втрату захисника Бариловського Антона Михайловича, 03.05.1980 року народження, який загинув минулого року, 15 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Лебедівка, Суджанського району, Курської області.



Загиблий буде похований в селищі Великі Бірки.



Зустріч тіла відбудеться завтра, 12 березня 2026 року орієнтовно о 10:30 год, чин похорону об 11:00 год., в церкві вмч. Параскевії П’ятниці, опісля загиблого буде поховано на ”Алеї слави” в селищі Великі Бірки.

Співчуваємо родині загиблого Воїна.

Світла і Вічна пам‘ять нашому Герою.



Просимо всіх небайдужих прийти та віддати останню шану Герою…

