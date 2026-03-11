21:53 | 11.03.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

Ангелом додому повертається захисник Антон Бариловський з Тернопільщини

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Великобірківська селищна рада повідомляє про велику втрату захисника Бариловського Антона Михайловича, 03.05.1980 року народження, який загинув минулого року, 15 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Лебедівка, Суджанського району, Курської області.

Загиблий буде похований в селищі Великі Бірки.

Зустріч тіла відбудеться завтра, 12 березня 2026 року орієнтовно о 10:30 год, чин похорону об 11:00 год., в церкві вмч. Параскевії П’ятниці, опісля загиблого буде поховано на ”Алеї слави” в селищі Великі Бірки.
Співчуваємо родині загиблого Воїна.
Світла і Вічна пам‘ять нашому Герою.

Просимо всіх небайдужих прийти та віддати останню шану Герою…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *