Ангелом додому повертається захисник Антон Бариловський з Тернопільщини
Великобірківська селищна рада повідомляє про велику втрату захисника Бариловського Антона Михайловича, 03.05.1980 року народження, який загинув минулого року, 15 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Лебедівка, Суджанського району, Курської області.
Загиблий буде похований в селищі Великі Бірки.
Зустріч тіла відбудеться завтра, 12 березня 2026 року орієнтовно о 10:30 год, чин похорону об 11:00 год., в церкві вмч. Параскевії П’ятниці, опісля загиблого буде поховано на ”Алеї слави” в селищі Великі Бірки.
Співчуваємо родині загиблого Воїна.
Світла і Вічна пам‘ять нашому Герою.
Просимо всіх небайдужих прийти та віддати останню шану Герою…