21:54 | 11.03.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Справжні 

79 Героям із Тернопільщини посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин Тернопільської області»

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
🇺🇦 79 Героям із Тернопільщини посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин Тернопільської області»:
▪️ Акінжели Богдану Олеговичу
▪️ Безкоровайному Ігорю Михайловичу
▪️ Бєлякову Микиті Олексійовичу
▪️ Білостоцькому Антону Юрійовичу
▪️ Бобку Олегу Петровичу
▪️ Бондаруку Михайлові Іллічу
▪️ Бохнаку Володимиру Михайловичу
▪️ Бугайському Павлові Віталійовичу
▪️ Волочнюку Володимиру Олександровичу
▪️ Гальчуку Борису Назаровичу
▪️ Горобцю Івану Зотовичу
▪️ Затворнюку Роману Михайловичу
▪️ Корчемному Роману Олександровичу
▪️ Лівару Валерію Петровичу
▪️ Луцику Олександру Романовичу
▪️ Микуличу Андрію Вікторовичу
▪️ Мордасу Володимиру Васильовичу
▪️ Мочулі Василю Богдановичу
▪️ Навроцькому Леоніду Броніславовичу
▪️ Новаковському Руслану Володимировичу
▪️ Омельчуку Олегу Кузьмичу
▪️ Педоренку Івану Анатолійовичу
▪️ Петруку Петрові Степановичу
▪️ Пилип’юку Олександру Васильовичу
▪️ Підгородецькому Олегу Андрійовичу
▪️ Руденькому Сергію Анатолійовичу
▪️ Созанському Івану Михайловичу
▪️ Стаднику Віталію Олеговичу
▪️ Ступінському Віталію Анатолійовичу
▪️ Теслюку Володимиру Анатолійовичу
▪️ Фіялці Сергію Степановичу
▪️ Флисті Юрію Зіновійовичу
▪️ Чернюку Василю Анатолійовичу
▪️ Шліхті Володимиру Мілентійовичу
▪️ Шоп’яку Петру Петровичу
▪️ Щирбі Тарасові Михайловичу
▪️ Юрчуку Миколі Михайловичу
▪️ Ярмолюку Олегу Володимировичу
▪️ Аврамчуку Олександру Володимировичу
▪️ Аніну Івану Аркадійовичу
▪️ Антощуку Тимофію Анатолійовичу
▪️ Бабію Михайлу Зіновійовичу
▪️ Боберському Володимиру Семеновичу
▪️ Бондарчуку Руслану Дмитровичу
▪️ Бутенку Сергію Сергійовичу
▪️ Вовчуку Валентину Євгеновичу
▪️ Волинцю Володимиру Васильовичу
▪️ Гаврилюку Ігорю Євгеновичу
▪️ Гармашу Роману Сергійовичу
▪️ Горбатюку Валерію Васильовичу
▪️ Дедьо Івану Михайловичу
▪️ Деревенчуку Миколі Богдановичу
▪️ Левочку Андрію Романовичу
▪️ Мельничуку Роману Ананійовичу
▪️ Палію Юрію Миколайовичу
▪️ Пасічнику Віктору Степановичу
▪️ Пителю Миколі Петровичу
▪️ Підгребі Михайлові Ярославовичу
▪️ Погорілому Миколі Ігоровичу
▪️ Попілю Івану Володимировичу
▪️ Прокопчуку Андрію Анатолійовичу
▪️ Прокоп’юку Сергію Валерійовичу
▪️ Татарину Володимиру Віталійовичу
▪️ Федаку Дмитрові Степановичу
▪️ Червоноокому Артему Олександровичу
▪️ Яцишину Богдану Ігоровичу
▪️ Печінці Степану Богдановичу
▪️ Савчуку Андрію Богдановичу
▪️ Хомі Дмитру Володимировичу
▪️ Асадову Андрію Романовичу
▪️ Борсуку Івану Михайловичу
▪️ Луціву Ігорю Євгеновичу
▪️ Марковичу Олегу Васильовичу
▪️ Маціборку Василю Павловичу
▪️ Нанинцю Володимиру Михайловичу
▪️ Начичку Володимиру Валерійовичу
▪️ Рудому Ігорю Євгеновичу
▪️ Русиняк-Андрощуку Олегу Степановичу
▪️ Фаюрі Андрію Анатолійовичу
Кожне ім’я у цьому списку — це історія мужності, жертовності та безмежної любові до України. Герої віддали найдорожче — своє життя — за нашу свободу, за право українців жити на своїй землі. Наш обов’язок — пам’ятати їх, берегти цю пам’ять і бути гідними їхньої жертви.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *