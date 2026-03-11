🇺🇦 79 Героям із Тернопільщини посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин Тернопільської області»:

Кожне ім’я у цьому списку — це історія мужності, жертовності та безмежної любові до України. Герої віддали найдорожче — своє життя — за нашу свободу, за право українців жити на своїй землі. Наш обов’язок — пам’ятати їх, берегти цю пам’ять і бути гідними їхньої жертви.