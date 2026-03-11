Тернопільська митниця забезпечила понад 1,3 млрд грн до держбюджету

У січні–лютому 2026 року Тернопільська митниця забезпечила надходження до державного бюджету в сумі 1 млрд 384 млн гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року надходження зросли на 253 млн гривень, адже торік за два перші місяці року до бюджету надійшло 1 млрд 131 млн гривень. У лютому цього року до держскарбниці спрямовано 818 млн гривень.

У структурі митних платежів найбільшу частку становив податок на додану вартість – понад 1 млрд 213 млн гривень. Надходження від мита склали 127 млн гривень, акцизного податку – 43 млн гривень, інші надходження – майже 1 млн гривень. Середньоденні надходження митних платежів упродовж січня–лютого становили майже 34 млн гривень.

Серед основних бюджетоформуючих товарів, оформлення яких забезпечило найбільші надходження до бюджету, – пестициди (114 млн гривень), трактори (106 млн гривень), сталь вуглецева (88 млн гривень), автомобілі (78 млн гривень) та полімери етилену (55 млн гривень).