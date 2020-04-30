На Тернопільщині помер фельдшер “швидкої”, інфікований COVID-19

Це вже третя смерть від коронавірусу у Монастириському районі.

Вчора вранці пішов з життя Володимир Лисенко, 68 років, з с. Красіїв, — повідомив заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь, – працював фельдшером швидкої допомоги в с. Устя-Зелене, інфікований covid-19, перебував у шпиталі з 12 квітня у важкому стані. До інфікованості мав супутню патологію – хронічне обструктивне захворювання легень з астматичним компонентом. Постійно перебував на апараті штучної вентиляції легень. Стан погіршувався. Лікарі робили все можливе. В неділю був застосований дорогий німецький препарат «Актемра» для лікування ревматоїдних артритів. Але врятувати хворого не судилося.



