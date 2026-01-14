На Тернопільщині прокуратура вимагає повернути державі майже 110 га водного фонду

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури подали позов в інтересах держави до Бережанської міської ради з вимогою повернути у державну власність земельну ділянку площею майже 110 га, на якій знаходиться став.

Прокурори з’ясували, що на спірній землі розташовані гідротехнічні споруди, які належать державі, що виключає можливість перебування ділянки у комунальній власності.

Оскільки держава є власником цих споруд, саме вона має право володіти та розпоряджатися ставом та землею під ним.

Господарський суд уже відкрив провадження у справі, повідомляє п ресслужба Тернопільської обласної прокуратури