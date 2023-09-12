На Тернопільщині шукають поліцейських на роботу. Вакансії

ОГОЛОШЕННЯ

про заміщення вакантних посад керівного та інспекторського складу в управлінні головної інспекції ГУНП в Тернопільській області

Доступні вакантні посади в управлінні головної інспекції ГУНП в Тернопільській області

Посада “інспектор відділу службових розслідувань”

Серед основних завдань:

– систематизація та аналіз інформації щодо чинників і тенденцій, що впливають на стан дотримання службової дисципліни в системі Національної поліції України, аналіз причин та умов їх виникнення;

– організація та проведення службових розслідувань, перевірок;

– практична й методична допомога органам поліції з питань проведення службових розслідувань, поширення передового досвіду;

– розгляд скарг на дії поліцейських;

– аналіз та прогнозування тенденцій у сфері дотримання службової дисципліни в органах і підрозділах поліції, розроблення пропозиції щодо запобігання порушенням службової дисципліни;

– ведення обліків порушень службової дисципліни і надзвичайних подій за участю особового складу, узагальнення та аналіз такої інформації.

Посада “начальник відділу службових розслідувань”

Серед основних завдань:

– контроль за виконанням посадових (функціональних) обов’язків працівниками та організація роботи відділу службових розслідувань;

– організація та проведення службових розслідувань, перевірок;

– практична й методична допомога органам поліції з питань проведення службових розслідувань, поширення передового досвіду;

– розгляд скарг на дії поліцейських;

– аналіз та прогнозування тенденцій у сфері дотримання службової дисципліни в органах і підрозділах поліції, розроблення пропозиції щодо запобігання порушенням службової дисципліни;

– контроль за виконанням підлеглим особовим складом рішень нарад керівництва НПУ, ГУНП, вимог наказів та доручень НПУ та МВС;

– організація та здійснення моніторингу якості проведення підрозділами поліції службових розслідувань, законності прийнятих керівниками за наслідками таких розслідувань дисциплінарних рішень, унесення пропозицій керівництву ГУНП щодо їх перегляду.

– ведення обліків порушень службової дисципліни і надзвичайних подій за участю особового складу, узагальнення та аналіз такої інформації.

Вимоги до претендентів на посади до управління головної інспекції

Загальні:

– діючий працівник поліції;

– освіта: вища юридична;

– не менше 3 років загального практичного стажу служби в Національній поліції України, системі ОВС;

– знання основних правових засад діяльності поліції; упевнений користувач ПК (Word, Excel, PowerPoint).

Особисті якості:

– доброчесність та бездоганна репутація;

– сумлінність;

– здатність до критичного та аналітичного мислення;

– особиста відповідальність.

Знання законодавства:

– Конституція України;

– основні положення Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення;

– закони України «Про Національну поліцію», «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації».

Додаткові вимоги:

– готовність до проходження тестування на поліграфі;

– готовність до відряджень;

– готовність до проходження стажування в управлінні головної інспекції протягом 1 місяця;

– наявність посвідчення водія категорії «B» та практичні навички керування транспортними засобами (бажано).

Якщо вас цікавить одна із запропонованих вакантних посад Вам необхідно:

Заповнити анкету встановленої форми в період з 11 по 15 вересня.

Отримати за місцем роботи службову характеристику, в підрозділі кадрового забезпечення – біографічну довідку та довідку про дисциплінарні стягнення та заохочення за весь період служби в поліції (органах внутрішніх справ).

Надіслати анкету, службову характеристику, біографічну довідку та довідку про дисциплінарні стягнення та заохочення за весь період служби в поліції (органах внутрішніх справ) на відомчу електронну адресу sova.ternopil@ukr.net

Після опрацювання та перевірки інформації кандидатів буде запрошено на тестування та вподальшому – на співбесіду з консультативною комісією для перевірки рівня професійної підготовки і вивчення особистих якостей.

АНКЕТА.pdf

кандидата на посаду в Управління головної інспекції ГУНП в Тернопільській області