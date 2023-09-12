На Тернопільщині шукають поліцейських на роботу. Вакансії
ОГОЛОШЕННЯ
про заміщення вакантних посад керівного та інспекторського складу в управлінні головної інспекції ГУНП в Тернопільській області
Доступні вакантні посади в управлінні головної інспекції ГУНП в Тернопільській області
Посада “інспектор відділу службових розслідувань”
Серед основних завдань:
– систематизація та аналіз інформації щодо чинників і тенденцій, що впливають на стан дотримання службової дисципліни в системі Національної поліції України, аналіз причин та умов їх виникнення;
– організація та проведення службових розслідувань, перевірок;
– практична й методична допомога органам поліції з питань проведення службових розслідувань, поширення передового досвіду;
– розгляд скарг на дії поліцейських;
– аналіз та прогнозування тенденцій у сфері дотримання службової дисципліни в органах і підрозділах поліції, розроблення пропозиції щодо запобігання порушенням службової дисципліни;
– ведення обліків порушень службової дисципліни і надзвичайних подій за участю особового складу, узагальнення та аналіз такої інформації.
Посада “начальник відділу службових розслідувань”
Серед основних завдань:
– контроль за виконанням посадових (функціональних) обов’язків працівниками та організація роботи відділу службових розслідувань;
– організація та проведення службових розслідувань, перевірок;
– практична й методична допомога органам поліції з питань проведення службових розслідувань, поширення передового досвіду;
– розгляд скарг на дії поліцейських;
– аналіз та прогнозування тенденцій у сфері дотримання службової дисципліни в органах і підрозділах поліції, розроблення пропозиції щодо запобігання порушенням службової дисципліни;
– контроль за виконанням підлеглим особовим складом рішень нарад керівництва НПУ, ГУНП, вимог наказів та доручень НПУ та МВС;
– організація та здійснення моніторингу якості проведення підрозділами поліції службових розслідувань, законності прийнятих керівниками за наслідками таких розслідувань дисциплінарних рішень, унесення пропозицій керівництву ГУНП щодо їх перегляду.
– ведення обліків порушень службової дисципліни і надзвичайних подій за участю особового складу, узагальнення та аналіз такої інформації.
Вимоги до претендентів на посади до управління головної інспекції
Загальні:
– діючий працівник поліції;
– освіта: вища юридична;
– не менше 3 років загального практичного стажу служби в Національній поліції України, системі ОВС;
– знання основних правових засад діяльності поліції; упевнений користувач ПК (Word, Excel, PowerPoint).
Особисті якості:
– доброчесність та бездоганна репутація;
– сумлінність;
– здатність до критичного та аналітичного мислення;
– особиста відповідальність.
Знання законодавства:
– Конституція України;
– основні положення Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення;
– закони України «Про Національну поліцію», «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації».
Додаткові вимоги:
– готовність до проходження тестування на поліграфі;
– готовність до відряджень;
– готовність до проходження стажування в управлінні головної інспекції протягом 1 місяця;
– наявність посвідчення водія категорії «B» та практичні навички керування транспортними засобами (бажано).
Якщо вас цікавить одна із запропонованих вакантних посад Вам необхідно:
Заповнити анкету встановленої форми в період з 11 по 15 вересня.
Отримати за місцем роботи службову характеристику, в підрозділі кадрового забезпечення – біографічну довідку та довідку про дисциплінарні стягнення та заохочення за весь період служби в поліції (органах внутрішніх справ).
Надіслати анкету, службову характеристику, біографічну довідку та довідку про дисциплінарні стягнення та заохочення за весь період служби в поліції (органах внутрішніх справ) на відомчу електронну адресу sova.ternopil@ukr.net
Після опрацювання та перевірки інформації кандидатів буде запрошено на тестування та вподальшому – на співбесіду з консультативною комісією для перевірки рівня професійної підготовки і вивчення особистих якостей.
кандидата на посаду в Управління головної інспекції ГУНП в Тернопільській області