Якісні повітряні фільтри для вентиляції від Селтон

Повітря, яким ми дихаємо, не завжди придатне для безпечного подиху. З розвитком різної промисловості в повітрі все більше з’являються різноманітні домішки (пил, бруд, гази), які не призначені для людського організму. Тому сьогодні є потреба у встановленні очисних вентиляційних систем для забезпечення безпечних умов дихання. Знайти повітряні фільтри для вентиляції можна на Selton.com.ua.

Різновиди повітряних фільтрів

Розподілення повітряних фільтрів на види дозволяє знайти товар із потрібними характеристиками. Корисною при купівлі є класифікація фільтраційних виробів за конструкцією:

кишенькові;

касетні;

панельні;

фільтруючі рукави.

Для кишенькового фільтра характерні низький опір, міцність, безпека, висока пиломісткість. Конструкція приладу нескладна, правила застосування легкі для засвоєння, пожежна безпека на високому рівні. Повітряні фільтри тонкого очищення переважно є одночасно й кишеньковими, тому й користуються попитом серед покупців. Касетні фільтри встановлюють на виробництвах (громадське харчування, фармацевтика, побут), через їх довгий термін служби та міцність. При низькому початковому опору їх пиломісткість доволі велика.

В панельних фільтрах можуть використовувати різну сировину, як фільтраційний елемент (поліефірні волокна, металева сітка, пінополіуретан). Тому вони надзвичайно практичні, володіють високими робочими характеристиками й здатністю надовго затримувати пил. Найбільш продуктивними фільтрами вважаються фільтрувальні рукави, тому їх використовують на таких виробництвах, як хімічні заводи, фабрики тютюновиробництва, ТЕЦ. Вони здатні затримувати різні гази.

Як обрати повітряний фільтр?

Кожен повітряний фільтр системи вентиляції повинен відповідати певним умовам. Так, під час своєї діяльності прилади не повинні виділяти пил, волокна, що можуть нашкодити здоров’ю людей. Кожен очисник повинен бути безпечним. Герметичність та аеродинамічність найперші показники, що перевіряються перед продажем функціональних можливостей повітряних фільтрів.

Повітряний фільтр повинен пройти перевірку на наявність характеристик, перерахованих у паспорті виробу. Сформувати комплексну систему фільтрації та підібрати окремі компоненти до її складу повинен сам виробник та монтажні організації, тому що пересічна людина зробити це не в змозі. Широкий асортимент товарів знаходиться на сайті фірми Селтон. Менеджери магазину нададуть всю необхідну документацію на прилади та пояснять особливості установки й використання.