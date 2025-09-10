На Тернопільщині триває ремонт місцевих доріг

Проводяться роботи з ремонту щебеневого покриття на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С201501 Об’їзна Тернополя – Великий Глибочок – Осташівці, що проходить територією Озернянської сільської громади Тернопільського району.

Для відновлення дорожнього полотна використовують щебенево-піщану суміш, автогрейдер та каток, а також відновлюють узбіччя. Роботи виконує підрядна організація ТОВ «АВАКС ПРОФ» за наданий матеріал і кошти з місцевого бюджету на умовах співфінансування.