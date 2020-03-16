11:19 | 16.03.2020
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Новини Тернополя 

Консульства України по всьому світу призупинили видачу віз

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віза

Консульства України по всьому світу тимчасово припинили прийом громадян та видачу віз для іноземців, – про це повідомляють в  МЗС України.

У зв’язку з оголошенням в Україні карантину, метою якого є попередження поширення вірусу COVID-19, консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України тимчасово припиняють ведення прийому громадян та видачу віз з 14 березня 2020 року.

Інформацію про поновлення роботи буде оприлюднено додатково. З питаннями прохання звертатися на електронну адресу cons_vvp@mfa.gov.ua.

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