Консульства України по всьому світу призупинили видачу віз

Консульства України по всьому світу тимчасово припинили прийом громадян та видачу віз для іноземців, – про це повідомляють в МЗС України.

У зв’язку з оголошенням в Україні карантину, метою якого є попередження поширення вірусу COVID-19, консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України тимчасово припиняють ведення прийому громадян та видачу віз з 14 березня 2020 року.

Інформацію про поновлення роботи буде оприлюднено додатково. З питаннями прохання звертатися на електронну адресу cons_vvp@mfa.gov.ua.