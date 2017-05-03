На Зборівщині під колесами автомобіля загинув 24-річний пішохід

01 квітня о 16:45 год. 26-річний львів’янин, рухаючись автомобілем «Skoda Fabia» по автодорозі “Тернопіль-Львів” неподалік с.Вільшанка Зборівського р-ну, на проїзній частині здійснив наїзд на 24-річного жителя м.Зборів, який перебігав дорогу у забороненому місці поза межами пішохідного переходу.

Отримані травми, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, були несумісні із життям, тому пішохід помер на місці пригоди. Медикам врятувати його не вдалось.

За попередніми даними пішохід повертався додому від рідного брата, де допомагав останньому у польових роботах. На превеликий жаль, саме ця дорога виявилася для нього останньою.

Автомобіль «Skoda Fabia» поміщений на арешт майданчик Зборівського ВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК України. Триває слідство.

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