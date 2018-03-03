На Тернопільщині чоловік умисно переїхав людину

На Тернопільщині чоловіка, що умисно переїхав людину на пасовищі, засуджено до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє Прокуратура Тернопільської області .

Прокуратурою Тернопільської області підтримано в суді державне обвинувачення у кримінальному провадженні за ч.1 ст.115 КК України ( умисне вбивство) стосовно жителя с. Заздрість Теребовлянського району Тернопільської області.

Державним обвинувачем доведено у суді, що 23 серпня 2015 року, у світлу пору доби, водій автомобіля “Volkswagen Тransporter”, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на пасовищі поблизу с.Заздрість умисно скоїв наїзд на односельця.

Встановлено, що власник іномарки із пасажиром у салоні, зупинив керований автомобіль, побачивши свого знайомого, що пас корову на пасовищі. Водій вступив з односельцем у словесний конфлікт, який тривав декілька хвилин. Після цього, чоловік умисно здійснив наїзд на потерпілого транспортним засобом.

Внаслідок наїзду автомобілем, потерпілий отримав тілесні ушкодження від яких помер на місці події.

Після скоєння злочину винуватець ДТП, переконавшись у смерті жертви, утік з місця пригоди.

Вироком колегії суддів Чортківського району винну особу засуджено до 10 років позбавлення волі.