Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Полупанівський кар’єр» планують передати в оренду через аукціон. Торги відбудуться 10 грудня 2026 року.

Про це повідомив Руслан Білошицький, оприлюднивши оголошення про аукціон.

Стартова ціна оренди майнового комплексу становить 116 640,17 гривні.

До складу об’єкта входять необоротні активи підприємства: основні засоби, нематеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції.

Кар’єр розташований у селі Полупанівка за адресою: вулиця Кар’єрна, 18.

Подати пропозиції для участі в аукціоні можна до 20:00 9 грудня 2026 року. Сам аукціон запланований на 10 грудня.

Детальніше про умови оренди та участь у торгах — за посиланням.