На Тернопільщині виявили порушення митних правил на майже 216 мільйонів гривень

Упродовж січня–вересня 2026 року Тернопільська митниця виявила 70 порушень митних правил на загальну суму майже 216 мільйонів гривень. За результатами розгляду справ суди наклали штрафи майже на 6 мільйонів гривень.

У 16 справах митники вилучили предмети правопорушень вартістю понад 1,8 мільйона гривень. Водночас до державного бюджету за результатами правоохоронної діяльності митниці перерахували майже 985 тисяч гривень.

На розгляд суду передали 49 справ про порушення митних правил на суму понад 206 мільйонів гривень. За результатами розгляду 31 справи суди наклали штрафи майже на 6 мільйонів гривень і конфіскували предмети правопорушень вартістю понад 1,4 мільйона гривень.

Ще у 24 справах провадження припинили шляхом компромісу. Ця процедура забезпечила сплату 561 тисячі гривень.

Частину порушень виявили завдяки міжнародній співпраці. За дев’ять місяців Тернопільська митниця надіслала 19 запитів до митних адміністрацій іноземних держав та отримала 18 відповідей.

За матеріалами, отриманими від митних органів Китаю, митники склали 12 протоколів про порушення митних правил на суму понад 143,2 мільйона гривень. Ще два протоколи на загальну суму майже 9,8 мільйона гривень склали після опрацювання інформації від митних адміністрацій Латвії та Чехії.

Серед виявлених порушень — переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, недекларування товарів і транспортних засобів комерційного призначення, а також недотримання встановленого порядку здійснення операцій з переробки товарів.