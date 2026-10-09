На Тернопільщині через стихійні сміттєзвалища вимагають від селищної ради понад 150 тисяч гривень
На Тернопільщині прокуратура через суд вимагає стягнути із селищної ради Чортківського району понад 150 тисяч гривень шкоди, завданої довкіллю стихійними сміттєзвалищами. Йдеться про засмічення земельних ділянок комунальної власності.
Як повідомили в прокуратурі, позов в інтересах держави подали прокурори Бучацької окружної прокуратури. Відповідачем у справі є одна із селищних рад Чортківського району, а інтереси держави представляє Державна екологічна інспекція у Тернопільській області.
Підставою для звернення до суду стало невиконання селищною радою протягом 2025 року встановлених законом обов’язків з охорони довкілля, зокрема щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ.
За розрахунками фахівців екологічної інспекції, засмічення земель завдало навколишньому природному середовищу збитків на понад 150 тисяч гривень.
Господарський суд Тернопільської області відкрив провадження у справі. Наразі йдеться про вимогу прокуратури відшкодувати завдану довкіллю шкоду — остаточного рішення суду ще немає.