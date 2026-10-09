Нічна атака на Івано-Франківськ: загинула людина, уламки дрона спричинили пожежу

У ніч на 9 жовтня в Івано-Франківську внаслідок російської атаки загинув чоловік. Уламки безпілотника пошкодили господарську будівлю, після чого виникла пожежа.

Про загибель людини повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Згодом у відеозверненні він уточнив, що загиблий працював сторожем.

За інформацією голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук, під час повітряної атаки працювали сили протиповітряної оборони. Після падіння уламків безпілотника в місті спалахнула пожежа.

На місці події працюють відповідні служби. Жителів області закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час повітряної небезпеки.