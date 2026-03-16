На Тернопільщині за порушення митних правил застосовано штрафів на 4,1 млн грн і конфісковано транспортний засіб

Впродовж двох місяців 2026 року працівники Тернопільської митниці склали 5 протоколів про порушення митних правил на суму майже 150 тис. гривень.

За цей період до суду передано 8 справ про порушення митних правил на суму майже 800 тис. гривень.

За результатами розгляду судами 14 справ про порушення митних правил застосовано штрафи на загальну суму 4,1 млн гривень та конфісковано предмети правопорушень, зокрема транспортний засіб.

Загалом у січні–лютому 2026 року від правоохоронної діяльності митниці до Державного бюджету України надійшло 140 тис. гривень.

У зоні діяльності Тернопільської митниці найчастіше фіксували правопорушення, пов’язані з:

діями, спрямованими на неправомірне звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, а також іншими протиправними діями, спрямованими на ухилення від сплати митних платежів;

незаявленням за встановленою формою точних та достовірних відомостей про товари, які підлягають обов’язковому декларуванню під час переміщення через митний кордон України;

перевищенням строків тимчасового вивезення товарів за межі митної території України.