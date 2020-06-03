На Зборівщині назріває невдоволення. Хто за цим стоїть?

У рамках наступного етапу адміністративної реформи у кожній області укрупнюватимуть райони. Тернопільщина не виняток. Попередньо планувалося, що у нашій області буде три нових великих адміністративно-територіальних одиниці з центрами у Кременці, Тернополі та Чорткові.



Разом з тим, керівництво облдержадміністрації намагається просунути четвертий з центром у Бережанах. Однак, громада Зборівщини виступає проти приєднання їхнього району до адмінновоутворення, ініційованого Тернопільською ОДА, – пише Політерно.



Хто за тим стоїть?



Ініціатива створення четвертого об’єднаного району належить заступнику голови облдержадміністрації Олегу Валову. Про укрупнений Бережанський район він неодноразова заявляв у медіа. Цей не дивно, адже Олег Валов виходець з Бережан. Свого часу він працював на посаді заступника міського голови Бережан, у 2015-16 рр. – перший заступник голови Бережанської РДА.



З травня 2016 року майже до кінця 2019 обіймав посаду заступника голови Тернопільської ОДА з питань децентралізації. Був звільнений Ігорем Сопелем, та з приходом у тернопільський «білий дім» Володимира Труша знову поновлений на посаду заступника голови ОДА у тій же компетенції.

Відтак, Олег Валов може вважатися автором нового адмінподілу Тернопільщини і лобіювати Бережанський район на шкоду інтересам громадам Зборівського. Тим паче, що Зборівщину можуть розкроїти аж на три частини:

1. Залозецька ОТГ в підпорядкування до Кременця,

2. Зборівська та Озернянська ОТГ до Бережан,

3. Села Зборівського району, які приєднанні до Тернопільської МТГ, – до району з центром в Тернополі.



Зборів за Тернопіль



У неділю актив Зборівщини обговорив дії Тернопільської облдержадміністрації. На збори в сесійному залі Зборівської райради зібралися місцеві депутати, голови Зборівської, Залозецької, Озернянської ОТГ, декілька підприємців, громадські діячі району. Із запрошених прибув лише депутат облради Михайло Пінь.



Варто зауважити, представники Зборівської РДА та нардеп з округу Іван Чайківський проігнорували зібрання, хоча теж отримували повідомлення про його проведення. Від них ніхто не з’явився.

Дискусії, як такої не відбулося, адже на зібранні усі присутні були одностайними: якщо й приєднувати Зборівщину, то лише до великого Тернопільського району, і аж ніяк не кроїти на частини. Також весь громадський і політичний актив проти сумнівних перспектив приєднання під протекторат Бережан.



Відтак, виступаючі розповіли про хронологію подій, які дають поштовх до занепокоєння долею всієї Зборівщини. А також наголошували, що значно вигідніше району приєднуватися до префектури Тернополя.



– Наприкінці 2016 року, на початку 2017-го Тернопільська обласна адміністрація вирішила «поперед поїзда» бігти і почала формування госпітальних округів. Хоча за всіма канонами, спочатку мала би бути адміністративна реформа, а після того вже медична. Як тільки перші паростки медичної реформи по госпітальних округах з’явилися в нас тут, 31 січня 2017-го року Зборівська районна рада зібрала позачергову сесію і прийняла рішення про входження Зборівщини повністю до Тернопільського госпітального округу. І окремим пунктом в рішенні було це врахувати при майбутньому адміністративному поділі, – розповідав під час виступу секретар зібрання Леонід Олійник.

Він також додав, що у квітні 2017-го сесія Зборівської райради повторно схвалила це ж саме рішення.



Хто лобіює Бережани на шкоду інтересам Зборівщини у своєму виступі розповів депутат обласної ради Михайло Пінь:



– Проблема тягнеться вже не перший рік. Це не Зеленський… Навпаки, Мінрегіон з В’ячеславом Негодою пишуть: не можна. Вони пишуть Трушу, вони в Києві бачать: буде бунт, від чого ви відштовхуєтеся? Ну ще Козова, Монастирищина… «А бо нам в тих громадах людей не вистачає», – це Валов сказав. Залозеччину пхають в Кременецький район, бо їм не вистачає «до риски» певної кількості людей. Оце основна причина! Не економічні показники. Я неодноразово на сесії облради Степану Барні говорив: чим ви керувалися? Валов: чим ви керувалися? Не боюся цього сказати на пресу. Барна з Валовим поїхали до тодішнього прем’єра і домовилися за четвертий район. Але обласна рада не дала цього зробити.

У вересні 2019 року сесія Тернопільської обласної ради прийняла звернення до Президента України, ВРУ, Кабміну щодо проекту моделювання системи адміністративно-територіального устрою Тернопільської області.



У тексті звернення депутати облради наголосили, що саме відсутність доріг та неможливість налагодження прямого транспортного сполучення з містом Бережани, а тільки через місто Тернопіль, призведе до серйозних проблем в доступності малозабезпечених верств населення (пенсіонерів, людей з обмеженими фізичними можливостями, багатодітних сімей до послуг медичної допомоги, отримання інших послуг на районному рівні.



«Ця негативна обставина дозволяє прогнозувати зростання незадоволення простих громадян таким ходом адміністративно-територіальної реформи, що призведе до зростання соціального напруження. А це поставить під сумнів успішність адміністративно-територіальної реформи в цілому в Тернопільській області»,– зазначено в сесійному рішенні облради №1424 від 17.09.2019 року.

Однак, для керівництва Тернопільської ОДА рішення облради не стало дороговказом. Поки тривав карантин, вже при головуванні в облдержадміністрації Володимира Труша й далі тривають наради з потугами створити четвертий Бережанський район, а Зборівський поділити на три частини, наголошував у своєму виступі Михайло Пінь.



Буде віче



В підсумку громадсько-політичний актив Зборівщини прийняв резолюцію, якою закликали мешканців району зібратися на віче в середу, 3-го червня. Текст резолюції оприлюднив в мережі секретар зібрання Леонід Олійник.



«Збори громадян Зборівщини, які відбулися 31.05.2020 року у сесійній залі районної ради вирішили:

1.Провести збори(віче) громади Зборівщини 03.06.2020 року, о 13.00. на площі біля памятника Т.Г.Шевченка (на випадок дощу резервне місце проведення Будинок культури).

2. Запросити для участі в Зборах:

а) народного депутата від Зборівського округу Чайківського І.А.;

б)голову Тернопільської ОДА Труша В.Л.

в)голову Тернопільської обласної ради Овчарука В.В.

г)голів депутатських фракцій Тернопільської обласної ради;

д)керівництво Зборівського району, ОТГ Зборівського району, депутатів місцевих рад, сільських голів, т.в.о старост громад.

3.Збори максимально широко висвітлити у засобах масової інформації(телебачення, інтернет,преса).

4.Організаційну і координаційну роботу взяти на себе Зборівській районній раді.

5.Сільським головам і т.в.о. старост провести у населених пунктах району збір підписів під петицією про входження Зборівщини до майбутньої територіальної одиниці із центром у м.Тернопіль.

Присутність небайдужих громадян обовязкова.

Рішення було прийнято одноголосно .»

Назарій Наджога