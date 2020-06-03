На Тернопільщині чоловік самовільно займався видобутком каменю

За незаконний видобуток каменю відповідальність понесе житель Бучаччини. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Кримінальне провадження за частиною 2 статті 240 ККУ слідчі Бучацького відділення поліції розпочали щодо 45-річного жителя села Підзамочок. Чоловік самовільно займався видобутком каменю.

До поліцейських надійшло повідомлення від активістів громадської організації про те, що біля села Підзамочок невідома особа здійснює незаконний видобуток корисних копалин. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

З’ясувалося, незаконним промислом займався місцевий житель. Чоловік з допомогою кірки та лопати встиг накопати півтори кубічних метри породи. Ринкова вартість такого каменю приблизно 700 гривень за куб. У рамках кримінального провадження поліцейські вилучили незаконно видобутий камінь. Триває досудове розслідування.