3 червня 20 підтверджень за добу: 226 осіб інфікованих COVID-19 у Тернопільській області

Станом на 03 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1200 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1116 випадків – дорослі, 84 випадки – діти), з них 26 летальних. Видужало 948 осіб. Проведено тестування біоматеріалу від 185 осіб, у 12 виявлені антитіла до класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 126 (89 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 3 (3 одужало);

– Борщівський район – 14 (13 одужало);

– Бучацький район – 71 (62 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 18 (15 одужало);

– Заліщицький район – 46 (41 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 27 (21 одужало);

– Зборівський район – 3 (3 одужало);

– Козівський район – 25 (24 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 405 (264 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 19 (19 одужало);

– Монастириський район – 194 (187 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 7 (5 одужало);

– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

– Теребовлянський район – 15 (15 одужало);

– Тернопільський район – 25 (14 одужало);

– Чортківський район – 55 (53 одужало);

– Шумський район – 142 (115 одужало, 7 летальних).

За попередню добу:

☑️видужало 27 осіб, в тому числі 7 медиків

☑️проведено 336 досліджень

☑️підтверджено вперше 20 випадків зараження вірусом COVID-19

☑️проведено тестування біоматеріалу від 91 особи методом ІФА. У 1 особи виявлені антитіла до класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2. 🌏Географія поширення нових випадків: ⭕️м. Тернопіль (8 осіб) ⭕️Тернопільський район (2 особи):

• с. Великий Глибочок – 1

• с. Великі Гаї – 1 ⭕️Чортківський район (2 особи):

• м. Чортків – 2 ⭕️Кременецький район (8 осіб):

• м. Кременець – 2

• м. Почаїв – 1

• с. Білокриниця – 1

• с. Бонівка – 1

• с. Лідихів – 2

• с. Раславка – 1