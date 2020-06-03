3 червня 20 підтверджень за добу: 226 осіб інфікованих COVID-19 у Тернопільській області
Станом на 03 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1200 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1116 випадків – дорослі, 84 випадки – діти), з них 26 летальних. Видужало 948 осіб. Проведено тестування біоматеріалу від 185 осіб, у 12 виявлені антитіла до класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 126 (89 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 3 (3 одужало);
– Борщівський район – 14 (13 одужало);
– Бучацький район – 71 (62 одужало, 1 летальний);
– Гусятинський район – 18 (15 одужало);
– Заліщицький район – 46 (41 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 27 (21 одужало);
– Зборівський район – 3 (3 одужало);
– Козівський район – 25 (24 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 405 (264 одужало, 8 летальних);
– Лановецький район – 19 (19 одужало);
– Монастириський район – 194 (187 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 7 (5 одужало);
– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);
– Теребовлянський район – 15 (15 одужало);
– Тернопільський район – 25 (14 одужало);
– Чортківський район – 55 (53 одужало);
– Шумський район – 142 (115 одужало, 7 летальних).
За попередню добу:
☑️видужало 27 осіб, в тому числі 7 медиків
☑️проведено 336 досліджень
☑️підтверджено вперше 20 випадків зараження вірусом COVID-19
☑️проведено тестування біоматеріалу від 91 особи методом ІФА. У 1 особи виявлені антитіла до класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (8 осіб)
⭕️Тернопільський район (2 особи):
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Великі Гаї – 1
⭕️Чортківський район (2 особи):
• м. Чортків – 2
⭕️Кременецький район (8 осіб):
• м. Кременець – 2
• м. Почаїв – 1
• с. Білокриниця – 1
• с. Бонівка – 1
• с. Лідихів – 2
• с. Раславка – 1