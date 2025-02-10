15 лютого у Тернополі відбудеться благодійний забіг «Закохані у біг»
Тернополян та гостей міста запрошують взяти участь у легкоатлетичному забігу «Закохані у біг», який відбудеться 15 лютого на набережній Тернопільського ставу.
Забіг має не лише спортивний, а й благодійний характер – учасники долучаться до збору коштів на закупівлю підсумків для аптечок українським військовим.
Програма заходу:
- 10:00 – видача стартових номерів;
- 10:45 – розминка;
- 11:00 – старт (біля причалу);
- 12:30 – нагородження переможців.
Участь у заході безкоштовна для військовослужбовців, ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни. Реєстрація доступна за посиланням.
Організатори: Тернопільська міська рада, Управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР та Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.