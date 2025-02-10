18:19 | 10.02.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

15 лютого у Тернополі відбудеться благодійний забіг «Закохані у біг»

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Тернополян та гостей міста запрошують взяти участь у легкоатлетичному забігу «Закохані у біг», який відбудеться 15 лютого на набережній Тернопільського ставу.

Забіг має не лише спортивний, а й благодійний характер – учасники долучаться до збору коштів на закупівлю підсумків для аптечок українським військовим.

Програма заходу:

  • 10:00 – видача стартових номерів;
  • 10:45 – розминка;
  • 11:00 – старт (біля причалу);
  • 12:30 – нагородження переможців.

Участь у заході безкоштовна для військовослужбовців, ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни. Реєстрація доступна за посиланням.

Організатори: Тернопільська міська рада, Управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР та Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *