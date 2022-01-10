У Тернополі розпочинає роботу школа авіації

Після завершення навчання і успішного складання іспитів, ви зможете отримати ліцензію приватного пілота літака (PPL) з можливістю продовжити навчання за програмою комерційного пілота (CPL) та навіть пілота авіаліній, – повідомляють в Аероклубі Тернополя.

Теоретична підготовка триває близько трьох місяців (три рази на тиждень по 2-3 години). За її результатами учні складатимуть екзамен під контролем Державної авіаційної служби та допускатимуться до практичної частини навчання, а саме польотів.