12:00 | 10.01.2022
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Новини Тернополя 

У Тернополі розпочинає роботу школа авіації

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Після завершення навчання і успішного складання іспитів, ви зможете отримати ліцензію приватного пілота літака (PPL) з можливістю продовжити навчання за програмою комерційного пілота (CPL) та навіть пілота авіаліній, – повідомляють в Аероклубі Тернополя.

Теоретична підготовка триває близько трьох місяців (три рази на тиждень по 2-3 години). За її результатами учні складатимуть екзамен під контролем Державної авіаційної служби та допускатимуться до практичної частини навчання, а саме польотів.

Вартість проходження теоретичної частини складає 15000 гривень, вартість одного навчального польоту з інструктором 5000 гривень.

Старт першої групи планується на початку лютого.

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