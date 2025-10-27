Неналежне виконання обов’язків? У Тернополі вихователька дитсадка під слідством через травму дитини

П’ятирічна дівчинка отримала перелом руки в дитячому садочку: поліція встановлює обставини

Трагедія сталася на дитячому майданчику одного з тернопільських садочків, коли п’ятирічна дівчинка отримала перелом передпліччя. Повідомлення про інцидент надійшло на лінію 102 від батька дитини.

За словами поліцейських, малеча разом з іншими дітьми гралася на вулиці. Однак, попередньо, вихователь не помітила, як дівчинка залізла на високу драбину і впала з неї. Дитину було госпіталізовано, а медики діагностували перелом передпліччя.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 137 Кримінального кодексу України щодо неналежного виконання обов’язків вихователем. Наразі проводиться перевірка, щоб з’ясувати, чи була в її діях халатність.

Далі будуть встановлені всі деталі події.