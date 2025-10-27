14:16 | 27.10.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

УВАГА! Зник 15-річний Орест Грегоращук

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Тернопільським районним управлінням поліції ГУНП в Тернопільській області розшукується 15-річний Орест Андрійович Грегоращук, який 26 жовтня 2025 року близько 12:00 вийшов із приміщення церкви, що на вул. Київській, 2а у Тернополі, та пішов у невідомому напрямку. На даний момент його місцеперебування невідоме.

Прикмети:

  • Вік: на вигляд 16-17 років

  • Зріст: 180 см

  • Статура: худорлява

  • Обличчя: кругле

  • Очі: карі

  • Волосся: темне, кучеряве

Одежда на момент зникнення:

  • Чорна куртка

  • Темні штани

  • Кросівки чорно-бежевого кольору

На даний момент може бути одягнений у світлу куртку з чорними вставками, коричневу шапку та сірий шарф (як на фото).

Якщо ви маєте інформацію про місцезнаходження Ореста Грегоращука, повідомте за номером:

  • Спецлінія поліції «102»

  • (096) 882-94-11

Допоможіть у пошуках!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *