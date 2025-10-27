УВАГА! Зник 15-річний Орест Грегоращук
Тернопільським районним управлінням поліції ГУНП в Тернопільській області розшукується 15-річний Орест Андрійович Грегоращук, який 26 жовтня 2025 року близько 12:00 вийшов із приміщення церкви, що на вул. Київській, 2а у Тернополі, та пішов у невідомому напрямку. На даний момент його місцеперебування невідоме.
Прикмети:
-
Вік: на вигляд 16-17 років
-
Зріст: 180 см
-
Статура: худорлява
-
Обличчя: кругле
-
Очі: карі
-
Волосся: темне, кучеряве
Одежда на момент зникнення:
-
Чорна куртка
-
Темні штани
-
Кросівки чорно-бежевого кольору
На даний момент може бути одягнений у світлу куртку з чорними вставками, коричневу шапку та сірий шарф (як на фото).
Якщо ви маєте інформацію про місцезнаходження Ореста Грегоращука, повідомте за номером:
-
Спецлінія поліції «102»
-
(096) 882-94-11
Допоможіть у пошуках!