УВАГА! Зник 15-річний Орест Грегоращук

Тернопільським районним управлінням поліції ГУНП в Тернопільській області розшукується 15-річний Орест Андрійович Грегоращук, який 26 жовтня 2025 року близько 12:00 вийшов із приміщення церкви, що на вул. Київській, 2а у Тернополі, та пішов у невідомому напрямку. На даний момент його місцеперебування невідоме.

Прикмети:

Вік: на вигляд 16-17 років

Зріст: 180 см

Статура: худорлява

Обличчя: кругле

Очі: карі

Волосся: темне, кучеряве

Одежда на момент зникнення:

Чорна куртка

Темні штани

Кросівки чорно-бежевого кольору

На даний момент може бути одягнений у світлу куртку з чорними вставками, коричневу шапку та сірий шарф (як на фото).

Якщо ви маєте інформацію про місцезнаходження Ореста Грегоращука, повідомте за номером:

Спецлінія поліції «102»

(096) 882-94-11

Допоможіть у пошуках!