Open Space Ternopil запускає швейний коворкінг: Нові можливості для легкої промисловості

У самому серці Тернополя, у бізнес-просторі Open Space Ternopil на вулиці Доли, 9, відкрито сучасний швейний коворкінг, який стане чудовою можливістю для підприємців, дизайнерів, майстрів та всіх, хто хоче спробувати себе у світі легкої промисловості.

Цей унікальний простір оснащений потужними швейними машинами, що дозволяють працювати з різними матеріалами, включаючи шкіру, а також вишивальними апаратами, які відкривають безліч можливостей для створення логотипів, нашивок та декоративних елементів. Тут можна виготовляти прототипи, створювати власні колекції або працювати над експериментальними виробами, втілюючи найсміливіші творчі ідеї.

Майстер-класи та навчання:

Невдовзі у просторі розпочнуться майстер-класи, на яких охочі зможуть навчитися користуватися професійним швейним та вишивальним обладнанням. Це чудова можливість для тих, хто хоче освоїти нові навички та розвивати свій бізнес.

Open Space Ternopil — це не просто коворкінг. З моменту свого відкриття у жовтні минулого року, він став мультифункціональним центром, який об’єднує не тільки швейний простір, але й коворкінг-зону, конференц-зал, шоуруми, творчі студії з цифровим 3D-обладнанням та простори для промислового дизайну і урбаністики. Це місце, де народжуються ідеї, розвиваються проєкти та з’являються нові бізнеси!

Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до Open Space Ternopil та стати частиною інноваційної спільноти підприємців та творчих людей!