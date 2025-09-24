Як непорозуміння з тернопільською клінікою для тварин загрожує допомозі безпритульним тваринам

Останні дні в Тернополі розгорілася скандальна ситуація навколо клініки “Кіт Пес”, яка більше не надаватиме послуги волонтерам на пільгових умовах. Це рішення викликало бурхливу реакцію серед волонтерів та опікунів тварин, що користувалися програмою безкоштовної стерилізації безпритульних котів. Щоб розібратися в ситуації, Людмила Чеховська опублікувала пояснення, в якому звертає увагу на певні суперечності та деталі, які стали причиною непорозумінь.

Конфлікт починається з одного випадку

Спочатку до клініки звернулася пані Галина — волонтерка, яка привезла тварину з імунодефіцитом. В клініці котику провели аналізи і успішно почали лікування. Проте після того, як жінка звернулася за консультацією до “експертів із фейсбуку”, виникла суперечка. В результаті, лікар, незважаючи на успіхи лікування, порадив волонтерці звернутися до іншої клініки. Після цього, пані Галина почала публічно критикувати “Кіт Пес” та лікаря, навіть звернулася до своїх підписників із закликами проти клініки. Вона поширювала неправдиву інформацію, що призвело до погроз на адресу медичного персоналу.

Відгук про клініку: у чому проблема?

Людмила Чеховська підкреслює, що клініка “Кіт Пес” надавала волонтерам послуги на пільгових умовах виключно за ініціативою лікаря Олександра, який не раз рятував життя тварин. Але через агресивну кампанію пані Галина, клініка більше не може надавати пільгові послуги. Як зазначає Людмила, поведінка деяких волонтерів ставить під загрозу не лише репутацію клініки, але й всю зоозахисну діяльність.

Несподіване повернення до конкурента

Після суперечки з клінікою “Кіт Пес”, пані Галина звернулась до клініки “Хатіко” для подальшого лікування кота. Проте обговорення цього переходу залишилось досить розпливчатим, а обговорення послуг в “Хатіко” виглядає непрозорим. Листування та товарні чеки з клініки “Хатіко” містять ряд питань, зокрема:

Товарний чек був від ГО “Друзі Хатіко”, а не від юридичної особи чи лікаря.

Чек було видано на 15 вересня, а вже 16 вересня пані Галина опублікувала негативні відгуки про “Кіт Пес” .

Неясність щодо того, які саме послуги були надані котику і чому клініка “Хатіко” не дає жодних офіційних звітів.

Можлива конкуренція між клініками?

Всі ці факти змушують задуматися: чи не є ситуація навколо клініки “Кіт Пес” частиною нечистої конкуренції з боку іншої клініки, що має тісні зв’язки з міською радою та може дозволити собі нижчі ціни через безкоштовно надане приміщення та обладнання.

Висновки та застереження

Зооволонтери повинні бути обережними в своїх оцінках клінік та фахівців, адже їхня критика може мати серйозні наслідки не тільки для конкретного медичного закладу, а й для всього руху допомоги тваринам.

Важливо, щоб публічні обговорення ґрунтувались на фактах , а не на емоціях чи чутках з інтернету.

Волонтери мають пам’ятати, що їхні дії впливають не тільки на репутацію, але й на можливості інших тварин отримати допомогу.