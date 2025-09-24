Нічний кошмар у Тернополі: Пожежа на Братів Бойчуків ледь не знищила багатоповерхівку!

У ніч з 24 вересня в Тернополі на вулиці Братів Бойчуків сталася пожежа на першому поверсі багатоповерхового будинку. Загоряння могло призвести до серйозних наслідків, оскільки існувала реальна загроза поширення вогню на інші квартири. Однак, завдяки швидким та професійним діям рятувальників, вогонь вдалося ліквідувати вчасно, і будинок було врятовано.

Ця подія стала важливим нагадуванням про важливість безпеки в повсякденному житті. Пожежі в багатоквартирних будинках можуть бути надзвичайно небезпечними для всіх мешканців, тому важливо дотримуватись простих правил безпеки:

Електрика: Один потужний прилад — одна розетка. Не залишайте зарядні пристрої увімкненими на всю ніч.

Відкритий вогонь: Не паліть у квартирі, особливо в ліжку. Не залишайте без нагляду свічки та плиту.

Вільні коридори: Не захаращуйте коридори та проходи, адже це ваш єдиний шлях до порятунку у випадку небезпеки.

Датчик диму: Це недорогий пристрій, який може врятувати життя вашої родини.

Не забувайте про ці прості, але важливі правила. Ваша безпека — у ваших руках! А якщо біда все ж трапиться, рятувальники завжди готові прийти на допомогу. Номер для екстрених випадків — 101.