Тернопільських діток запрошують невимушено почати знайомитися зі світом англійської мови

Запрошуємо ваших діток на курс, щоб легко і невимушено почати знайомитися зі світом англійської мови. Результати вас приємно здивують! (Словарний запас по закінченні курсу складає 110 слів і 25 фраз).

3-5 років – це найкращий час для того, щоб почати знайомитися з англійською мовою. І зробити це легко для дитини, в ігровій формі. Саме у віці 3-5 років у дитини є всі можливості опанувати англійською мовою як другою рідною мовою.

Для найменших дітей розроблена спеціальна музично-ігрова програма. Основна її мета – сформувати у дитини здатність сприймати і розуміти англійську мову на слух. Оскільки програма розрахована на природнє оволодіння іноземною мовою, то обов’язковою її частиною є формування мовленнєвого середовища. Для полегшення цієї задачі в комплект учбових матеріалів входить аудіо комплекс, записаний у форматі казки за участю носіїв мови, який діти слухають вдома.

На кожному уроці до дітей приходить гість (іграшка), що говорить виключно англійською мовою. Гість задає дітям питання, знайомиться, розповідає про себе. Діти таким чином дуже природньо занурюються у світ англійської мови – через гру, через різноманітні ситуації, де їм просто необхідно промовити ту чи іншу фразу на англійській мові, щоб взяти участь у цікавій грі.

Цей курс є базовим для вивчення англійської мови, він закладає міцний фундамент для подальшого оволодіння мовою. Тут є все, що цікаве дитині цього віку: діти на уроці співають пісні, граються і навіть не підозрюють, що одночасно вони вичають мову. Тому що при такому підході англійська мова для них є не предметом вивчення, а засобом спілкування і різноманітних ігор.

‼️Закладіть міцний фундамент англійської у вашої дитини вже сьогодні.

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