Понад 20 млн грн податкової знижки уже повернули жителям Тернопільщини

За 8 місяців цього року 4775 осіб задекларували 118,4 млн грн витрат з метою отримання податкової знижки (минулого року за відповідний період 3834 особа задекларувала 79,8 млн грн). Із них 3833 особи (80,3%) подали декларації на отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання на суму 107,8 млн грн; 889 декларантів відобразили витрати зі сплати страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя; 24 – зі сплати відсотків за іпотечними кредитами; 9 – витрати по оплаті допоміжних репродуктивних технологій та усиновленню дітей; 6 – витрати у зв’язку з переобладнанням транспортних засобів; 7 – витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла тощо.

За наслідками перерахунків громадянам нараховано до повернення 21,32 млн грн податку на доходи фізичних осіб, з яких 20,2 млн грн вже повернуто на рахунки 4510 декларантам (94,5% від загальної кількості).

Варто нагадати, що у випадку виникнення обов’язку подання декларації про майновий стан та доходи громадяни зобов’язані подати її до 1 травня, наступного за звітним роком. Однак, якщо особа хоче скористатися правом на податкову знижку, то подати декларацію можна до 31 грудня включно.