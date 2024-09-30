Какие факторы следует учитывать при выборе упаковки

Правильный выбор упаковки для продукции очень важен для производства, ведь от этого будет зависеть успешность реализации продукции, ее защита и удобство для покупателей. Учитываются множество показателей, которые позволяют определить, какая именно упаковка лучше всего подойдет для конкретных видов товаров.

Показатели для выбора упаковочного материала для продукции:

размеры и особенности продуктов;

нужна индивидуальная или групповая тара;

биохимический состав продукции;

условия для хранения товаров;

необходимые свойства упаковочного материала для конкретного вида продукции;

кинетика изменения качества продукции и материала;

необходимость печати.

Главное, на что стоит обратить внимание при выборе упаковочного материала, — это размер и форма продукта. Это влияет и на упаковочные процессы, и на уровень презентабельности товаров на полках маркетов.

Всё для упаковки европейского качества.

Для правильного выбора материала рекомендуется обязательно обратить внимание на условия поставок от поставщика, наличие сертификатов ISO, качество сырья при тестировании и уровень прозрачности материала (в случае пленок). Современная упаковка должна быть надежной, герметичной и привлекательной. Она должна защитить содержимое от негативного влияния внешних факторов воздействия, продлить срок годности продукта и сохранить его изначальный внешний вид.

Несколько советов по выбору упаковки для своего товара:

подобрать подходящий упаковочный материал в соответствии с требованиями продукта и оборудования;

маркировка должна быть в соответствии с законодательством;

выбирать компактную упаковку для лучшего складирования и уменьшения расходов на транспортировку.

Специалист поможет подобрать эффективное решение для бизнеса и настроить максимально выгодную программу для работы с конкретными видами товаров.

Современные тренды в упаковке

Упаковка по-прежнему является важным элементом презентации продукции, которому уделяется особое внимание маркетологов. Она не только защищает продукты, но и является важной частью коммуникации с покупателем.

Основные тренды упаковки — 2024:

Интерактивная, запоминающаяся и многофункциональная Мультисенсорный опыт для объединения физической упаковки с цифровой информацией Экологическая тара Нестандартные формы и решения Просматриваемое содержимое

Стоит отметить, что экотренд продолжает набирать обороты и активно внедряется в украинский рынок. Покупатели обращают внимание на картонные шоу-боксы и другие экоматериалы для индивидуальной или групповой упаковки. Просматриваемость содержимого тоже важна, как и прежде. Покупатель хочет видеть, что внутри. Особое внимание также уделяется дизайну, который должен быть практичным, компактным и удобным в пользовании. Креативные идеи позитивно воспринимаются покупателями, что предоставляет множество возможностей для маркетологов и дизайнеров.