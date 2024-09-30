16:51 | 30.09.2024
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Бізнес-Погляд 

Какие факторы следует учитывать при выборе упаковки

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Правильный выбор упаковки для продукции очень важен  для производства, ведь от этого будет зависеть успешность реализации продукции, ее защита и удобство для покупателей. Учитываются множество показателей, которые позволяют определить, какая именно упаковка лучше всего подойдет для конкретных видов товаров. 

Показатели для выбора упаковочного материала для продукции:

  • размеры и особенности продуктов;
  • нужна индивидуальная или групповая тара;
  • биохимический состав продукции;
  • условия для хранения товаров;
  • необходимые свойства упаковочного материала для конкретного вида продукции;
  • кинетика изменения качества продукции и материала;
  • необходимость печати.

Главное, на что стоит обратить внимание при выборе упаковочного материала, — это размер и форма продукта. Это влияет и на упаковочные процессы, и на уровень презентабельности товаров на полках маркетов. 

Для правильного выбора материала рекомендуется обязательно обратить внимание на условия поставок от поставщика, наличие сертификатов ISO, качество сырья при тестировании и уровень прозрачности материала (в случае пленок). Современная упаковка должна быть надежной, герметичной и привлекательной. Она должна защитить содержимое от негативного влияния внешних факторов воздействия, продлить срок годности продукта и сохранить его изначальный внешний вид. 

Несколько советов по выбору упаковки для своего товара:

  • подобрать подходящий упаковочный материал в соответствии с требованиями продукта и оборудования;
  • маркировка должна быть в соответствии с законодательством;
  • выбирать компактную упаковку для лучшего складирования и уменьшения расходов на транспортировку.

Специалист поможет подобрать эффективное решение для бизнеса и настроить максимально выгодную программу для работы с конкретными видами товаров. 

Современные тренды в упаковке

Упаковка по-прежнему является важным элементом презентации продукции, которому уделяется особое внимание маркетологов. Она не только защищает продукты, но и является важной частью коммуникации с покупателем. 

Основные тренды упаковки — 2024:

  1. Интерактивная, запоминающаяся и многофункциональная 
  2. Мультисенсорный опыт для объединения физической упаковки с цифровой информацией
  3. Экологическая тара
  4. Нестандартные формы и решения
  5. Просматриваемое содержимое

Стоит отметить, что экотренд продолжает набирать обороты и активно внедряется в украинский рынок. Покупатели обращают внимание на картонные шоу-боксы и другие экоматериалы для индивидуальной или групповой упаковки. Просматриваемость содержимого тоже важна, как и прежде. Покупатель хочет видеть, что внутри. Особое внимание также уделяется дизайну, который должен быть практичным, компактным и удобным в пользовании. Креативные идеи позитивно воспринимаются покупателями, что предоставляет множество возможностей для маркетологов и дизайнеров.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *