Какие факторы следует учитывать при выборе упаковки
Правильный выбор упаковки для продукции очень важен для производства, ведь от этого будет зависеть успешность реализации продукции, ее защита и удобство для покупателей. Учитываются множество показателей, которые позволяют определить, какая именно упаковка лучше всего подойдет для конкретных видов товаров.
Показатели для выбора упаковочного материала для продукции:
- размеры и особенности продуктов;
- нужна индивидуальная или групповая тара;
- биохимический состав продукции;
- условия для хранения товаров;
- необходимые свойства упаковочного материала для конкретного вида продукции;
- кинетика изменения качества продукции и материала;
- необходимость печати.
Главное, на что стоит обратить внимание при выборе упаковочного материала, — это размер и форма продукта. Это влияет и на упаковочные процессы, и на уровень презентабельности товаров на полках маркетов.
- Всё для упаковки европейского качества.
Для правильного выбора материала рекомендуется обязательно обратить внимание на условия поставок от поставщика, наличие сертификатов ISO, качество сырья при тестировании и уровень прозрачности материала (в случае пленок). Современная упаковка должна быть надежной, герметичной и привлекательной. Она должна защитить содержимое от негативного влияния внешних факторов воздействия, продлить срок годности продукта и сохранить его изначальный внешний вид.
Несколько советов по выбору упаковки для своего товара:
- подобрать подходящий упаковочный материал в соответствии с требованиями продукта и оборудования;
- маркировка должна быть в соответствии с законодательством;
- выбирать компактную упаковку для лучшего складирования и уменьшения расходов на транспортировку.
Специалист поможет подобрать эффективное решение для бизнеса и настроить максимально выгодную программу для работы с конкретными видами товаров.
Современные тренды в упаковке
Упаковка по-прежнему является важным элементом презентации продукции, которому уделяется особое внимание маркетологов. Она не только защищает продукты, но и является важной частью коммуникации с покупателем.
Основные тренды упаковки — 2024:
- Интерактивная, запоминающаяся и многофункциональная
- Мультисенсорный опыт для объединения физической упаковки с цифровой информацией
- Экологическая тара
- Нестандартные формы и решения
- Просматриваемое содержимое
Стоит отметить, что экотренд продолжает набирать обороты и активно внедряется в украинский рынок. Покупатели обращают внимание на картонные шоу-боксы и другие экоматериалы для индивидуальной или групповой упаковки. Просматриваемость содержимого тоже важна, как и прежде. Покупатель хочет видеть, что внутри. Особое внимание также уделяется дизайну, который должен быть практичным, компактным и удобным в пользовании. Креативные идеи позитивно воспринимаются покупателями, что предоставляет множество возможностей для маркетологов и дизайнеров.