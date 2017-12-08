Понад 2 тисячі літрів підпільного спирту вилучили в “бізнесменів” Тернополя

У ході проведення операції «Акциз-2017» співробітниками відділу внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС ГУ ДФС Тернопільській області спільно із податковою міліцією ГУ ДФС у Тернопільській області з незаконного обігу вилучено 2420 літрів спирту.

Зокрема на території одного із підприємств Тернополя здійснювалася реалізація (перевантаження) пластикових ємкостей синього кольору орієнтовним об’ємом 220 літрів кожна, заповнених спиртом, з одного вантажного автомобіля в інший.

Законодавством встановлено певні обмеження щодо перебування спирту у цивільному обороті. Зокрема, передбачено, що його виробництво та реалізацію можуть здійснювати лише державні підприємства, а транспортування — лише з відома органу Державної фіскальної служби та за наявності належним чином оформлених документів на перевезення.

Однак документів на вантаж у водія, який збирався перевозити спирт, не було.

Орієнтовна вартість вилученого спирту становить 605 тис. гривень.

В цілому з початку року співробітниками податкової міліції області з незаконного обігу вилучено 22,9 тис. літрів спирту.