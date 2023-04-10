15 тис грн. намагався тернополянин «всунути» поліцейським

15 000 гривень пропонував поліцейським тернополянин за уникнення відповідальності через нетверезу їзду

45-річного водія – жителя обласного центру співробітники сектору реагування патрульної поліції Підволочиського відділення зупинили в місті Скалат за порушення правил дорожнього руху. Спілкуючись, поліцейські помітили, що водій нетверезий. Чоловік, аби залагодити питання, запропонував патрульним 15 000 гривень. Слідчо-оперативна група задокументувала факт пропозиції неправомірної вигоди.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу – пропозиція неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Адміністративний протокол за керування транспортом у стані сп‘яніння щодо тернополянина теж складено.