21:18 | 17.07.2024
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Новини Тернополя 

Сонячна агресія: як висока температура впливає на навколишнє середовище?

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💦Цьогоріч липень шокував нас рекордними позначками на термометрі. Від аномальної спеки страждають люди, а також і довкілля.

Якщо раніше з настанням літа у найбільшій небезпеці були ліси, де регулярно виникали пожежі, то сьогодні список проблем навколишнього середовища, які виникають через спеку, дещо розширився. Фахівці наголошують, що аномальна спека влітку з роками неодмінно призведе до зміни клімату, а також принесе неабиякі збитки сільському господарству. Крім того, це також вплине на кількість і якість прісної води.
🏜️☀️Посухи
Нестача чи відсутність опадів протягом тривалого часу, так чи інакше, вплине на стан навколишнього середовища. Найбільше збитків спека приносить раннім зерновим культурам, серед яких: яра пшениця, ярий ячмінь та овес. Також погіршуються умови для формування та росту бульб картоплі. А там, де після спеки випадають дощі, створюються ще й умови для їх загнивання.
🔥🌳Самозаймання лісу
Через рекордну спеку найчастіше відбувається самозаймання лісу.
Лісові пожежі вкрай небезпечні. За кілька хвилин вогонь знищує те, що росло кілька десятиріч. Крім того, вогонь може завдати шкоди і людським помешканням, або навіть забрати життя.
☝🏻За статистикою, 90% випадків лісових пожеж стається через людську недбалість.
❗Щоб не допустити загорянь у лісах, слід дотримуватися таких правил:
❌не розводити багаття у лісі та лісопосадках;
❌не заїжджати на територію лісу транспортом;
❌не палити і не кидати у лісі сірники та недопалки;
❌не залишати у лісі речовини, які можуть спричинити загоряння;
❌не випалювати траву в лісах і на угіддях, а також ділянках біля лісу.
🚜Окремо звертаємось до аграріїв, і наголошуємо, що у період збирання врожаю категорично забороняється: спалювати стерню, пожнивні залишки, розводити багаття на полях, викидати недопалки в бік полів.
☝🏻Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків.
🌊💧Погіршення стану водойм
Останніми роками експерти часто говорять про обміління озер та річок. І відбувається це саме в літній період. Причиною втрат води є, насамперед, нестабільні погодні умови. Тоді як в одному регіоні влітку посуха, в іншому – повені. Невеликі річки та озера, які живлять навколишнє середовище, з роками, так чи інакше, висихають, або стають значно меншими. Однак, це не єдина проблема водних ресурсів у спеку. Останні декілька років спостерігається і цвітіння води. Ця проблема не менш серйозна, адже впливає не лише на якість води, а й на живі організми в ній.
‼️Загалом літній період є досить небезпечним для навколишнього середовища. І якщо часто на стан флори впливають фактори, які люди вирішити неспроможні, то хоча б слідкувати за власними діями суспільство повинне.

📢Пам’ятайте, що турбота про наше довкілля – це турбота про себе та своє майбутнє!

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