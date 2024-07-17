Сонячна агресія: як висока температура впливає на навколишнє середовище?

Цьогоріч липень шокував нас рекордними позначками на термометрі. Від аномальної спеки страждають люди, а також і довкілля.

Якщо раніше з настанням літа у найбільшій небезпеці були ліси, де регулярно виникали пожежі, то сьогодні список проблем навколишнього середовища, які виникають через спеку, дещо розширився. Фахівці наголошують, що аномальна спека влітку з роками неодмінно призведе до зміни клімату, а також принесе неабиякі збитки сільському господарству. Крім того, це також вплине на кількість і якість прісної води.

Посухи

Нестача чи відсутність опадів протягом тривалого часу, так чи інакше, вплине на стан навколишнього середовища. Найбільше збитків спека приносить раннім зерновим культурам, серед яких: яра пшениця, ярий ячмінь та овес. Також погіршуються умови для формування та росту бульб картоплі. А там, де після спеки випадають дощі, створюються ще й умови для їх загнивання.

Самозаймання лісу

Через рекордну спеку найчастіше відбувається самозаймання лісу.

Лісові пожежі вкрай небезпечні. За кілька хвилин вогонь знищує те, що росло кілька десятиріч. Крім того, вогонь може завдати шкоди і людським помешканням, або навіть забрати життя.

За статистикою, 90% випадків лісових пожеж стається через людську недбалість.

Щоб не допустити загорянь у лісах, слід дотримуватися таких правил:

не розводити багаття у лісі та лісопосадках;

не заїжджати на територію лісу транспортом;

не палити і не кидати у лісі сірники та недопалки;

не залишати у лісі речовини, які можуть спричинити загоряння;

не випалювати траву в лісах і на угіддях, а також ділянках біля лісу.

Окремо звертаємось до аграріїв, і наголошуємо, що у період збирання врожаю категорично забороняється: спалювати стерню, пожнивні залишки, розводити багаття на полях, викидати недопалки в бік полів.

Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків.

Погіршення стану водойм

Останніми роками експерти часто говорять про обміління озер та річок. І відбувається це саме в літній період. Причиною втрат води є, насамперед, нестабільні погодні умови. Тоді як в одному регіоні влітку посуха, в іншому – повені. Невеликі річки та озера, які живлять навколишнє середовище, з роками, так чи інакше, висихають, або стають значно меншими. Однак, це не єдина проблема водних ресурсів у спеку. Останні декілька років спостерігається і цвітіння води. Ця проблема не менш серйозна, адже впливає не лише на якість води, а й на живі організми в ній.

Загалом літній період є досить небезпечним для навколишнього середовища. І якщо часто на стан флори впливають фактори, які люди вирішити неспроможні, то хоча б слідкувати за власними діями суспільство повинне.

Пам’ятайте, що турбота про наше довкілля – це турбота про себе та своє майбутнє!