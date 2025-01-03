На хабарі затримали сільського голову на Тернопільщині

Слідчі дії проводили співробітники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування працівники поліції з’ясували, що один із підприємців планував на території селищної ради викупити комплекс будівель і споруд цегельного заводу, які належали фізичній особі, видобувати там надра, а також виготовляти й реалізовувати цегельну продукцію. Для цього бізнесмену потрібно було укласти договір оренди на частину земельної ділянки.

Селищний голова почав вимагати у підприємця 1000 доларів США, як винагороду за позитивне рішення щодо укладення договору оренди земельної ділянки та не створення перешкод під час здійснення господарської діяльності.

Під час передачі коштів селищного голову затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголосили підозру за частиною 3 статті 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Триває слідство.