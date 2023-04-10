Прокуратура вимагає зареєструвати право власності на відділення догляду за літніми людьми та приміщення клубу

Чортківська та Бережанська окружні прокуратури пред’явили позови до суду в інтересах держави до органів місцевого самоврядування про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання зареєструвати право комунальної власності на приміщення клубу у селі Латківці площею понад 550 м² та відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування людей похилого віку у селі Перепельники площею понад 1044 м².

Встановлено, що Мельнице-Подільська селищна та Зборівська міська ради відповідно не здійснювали жодних реєстраційних дій права власності на вказане майно. Відтак прокурори звернулись з позовом до суду.

Ухвалами Тернопільського окружного адміністративного суду відкриті провадження у справах.



