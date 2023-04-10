Московська церква у Чорткові – приватна власність, – Володимир Шматько назвав засновників парафії

Позиція міського голови Володимира Шматька про московську церкву у Чорткові:

✔️ця синя будівля на початку вулиці Галицька – приватна власність.

Земельна ділянка також приватна власність.

✔️Відповідно до документів це житловий будинок.

‼️Власник, його мама, а також інші відомі люди нашого міста ( лікарі, освітяни, підприємці) є засновниками парафії УПЦ (московської) у Чорткові.

❗️Кажуть, що піп не місцевий. З Тернополя.

Парафія не велика. Орієнтовно 40 людей.❗️

✔️ Минулогр року ми на сесії міської ради приймали звернення до цих людей щоб вони перейшли до Православна Церква України.

❗️За рік вони цього не зробили…..

‼️За рік з нашої громади загинуло на війні 25 Героїв України… ❗️

‼️Дуже багато Воїнів важко поранені і в лікарнях. У багатьох ампутовані кінцівки.

❗️Десять хлопців вважаються зниклими безвісти або в полоні…

💥Що ще має статися щоб сім‘я лікарів Ружніцьких, підприємці Леньків Петро і його мама та інші покаялися і перейшли у ПЦУ??

‼️Скільки крові ще має пролитися щоб ці прихожани розпустили своє московське церковне утворення ?? Скільки ? Андрій Ружніцький Natalia Ruzhnitska поясніть‼️🙏❗️

⚡️Рішенням міської ради ми не можемо закрити цю парафію чи вилучити земельну ділянку бо це приватна власність, а не в користуванні церковної громада як це у Хмельницькому чи Львові.

Тому:

‼️Наступний тиждень – ідеальний час щоб покаятись, піти до Сповіді і Святого Причастя, пробачити один одному і закрити московську секту в Чорткові!🙏🙏

Вірю у чудо і Божу Силу!

Молімося за навернення цих людей на дорогу правди і любові!

Прошу не проявляти агресії ні завтра ні у будь який час. Діалог і Людяність!